Ben Krischke ist Redakteur bei Cicero. Er hat Journalistik studiert und arbeitete für verschiedene Tageszeitungen und Magazine. Der gebürtige Memminger lebt in seiner Wahlheimat München.

Es gibt Bücher, die liest man mit Freude, und es gibt Bücher, deren Lektüre keine Freude macht, aber genau deshalb so wichtig ist. „Future War“ gehört zweifelsfrei zur zweiten Kategorie. Diese Woche wurde es in den Räumen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin vorgestellt. „Future War“, das vorweg, ist ein Buch, das hart ins Gericht geht mit der Europäischen Union und mit der Wehrhaftigkeit Europas, die sich – viel zitiert, aber deshalb nicht minder richtig – mit „bedingt abwehrbereit“ umschreiben lässt. Und das ist noch milde ausgedrückt.

Zu Gast waren bei der Vorstellung in Berlin zwei der drei Autoren: der US-Generalleutnant a.D. Frederick Ben Hodges und Julian Lindley-French, unter anderem Berater, Stratege und Professor für Verteidigungsstrategie, der per Video zugeschaltet war. Außerdem Klaus Dieter Naumann, deutscher General a.D. des Heeres und dereinst 10. Generalinspekteur der Bundeswehr, der ein längeres Vorwort für die deutsche Übersetzung verfasst hat, sowie der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU), der einleitend einige Worte zu „Future War“ sagte. Der dritte Autor, US-General a.D. John R. Allen, war verhindert.