Nach dem Krieg mussten die Leute „fringsen“, jetzt sei alles noch schlimmer, sie würden „habecken“, so eine von Tellkamps sprudelnden Wortspielereien. „Habecken“ hieße, sich auf den Notstand einstellen, eine Axt kaufen fürs Brennholz und ein Radio mit Kurbel für den Stromausfall. Und es werde mächtig „gebaerbockt“ in der politischen Klasse, so Tellkamp, während der Kanzler nur „herumscholzen“ würde, will sagen: schönreden beziehungsweise schweigen. Und sonst werde mal lauter und mal leiser „gelauterbacht“. Tellkamps ehrliche Wut und seine kabarettistisch anmutenden Übertreibungen sind wahlweise erschreckend oder unterhaltsam, aber auf jeden Fall sind sie das Gegenteil von Sarrazin. Das war der eigentliche Witz.