Ein Donnerschlag für den ÖRR

„Man versteht sich als Teil der Regierungsblase und fühlt sich wichtig. Man macht Selfies vor dem Regierungsflieger und freut sich auf Auslandsreisen. Der Minister hier, der Minister da“, sagte der Journalist Alexander Teske im Februar 2025 im Cicero-Podcast. Gut vier Wochen zuvor war Teskes Buch „Inside Tagesschau“ im Verlag Langenmüller erschienen.

„Inside Tagesschau“ ist ein Buch wie ein Donnerschlag, weil es sowohl Analyse als auch Abrechnung ist, da sich aus der Analyse zwangsläufig die Abrechnung ergeben muss. Mit einem System nämlich, das zur politischen Einseitigkeit und zum Geklüngel mit den Mächtigen mindestens neigt, dessen Protagonisten aber so tun, als sei dem nicht so.

Wer „Inside Tagesschau“ liest, erfährt nicht nur, wie sich genannte Einseitigkeit – manchmal eben auch nur im Detail – zeigt, sondern auch, woher sie kommt. Von Leuten nämlich, die gar nicht daran denken, eine im Wortsinn objektive Nachrichtensendung zu produzieren. Und das, obwohl der Informationsauftrag gar kein Agitationsauftrag ist.

Der große Verdienst von Alexander Teske liegt nun darin. dass er den ganzen Irrsinn mit der Einseitigkeit mal aufgeschrieben hat. Aber auch noch einiges mehr, das schiefläuft im System. Und wer mag, kann Teske übrigens nicht nur im Cicero-Podcast, sondern mittlerweile auch in seinem eigenen Podcast namens „Sachlich richtig“ hören. Ben Krischke

Alexander Teske: Inside Tagesschau. LangenMüller. München 2025.



Palästinensischer Todeskult und antijüdischer Massenmord

Dieses Buch gibt es im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann nicht zu kaufen – weil der Autor als zu „rechts“ gilt. Eine deutsche Übersetzung gibt es ebenfalls nicht. Der britische Autor Douglas Murray, Mitherausgeber des Spectator, beschreibt in „On Democracies and Death Cults“, wie am 7. Oktober 2023 Hamas¬-Terroristen und palästinensische Zivilisten nach Israel eindrangen, um Juden zu ermorden, zu vergewaltigen, in Stücke zu hacken, bei lebendigem Leib zu verbrennen und ganze Dörfer auszulöschen.

Nach dem Pogrom reiste Murray nach Israel, um sich ein Bild zu machen und mit Überlebenden zu sprechen. Was ist das für eine Gesellschaft, in der Söhne ihren Eltern stolz berichten, wie viele Juden sie umgebracht haben, und von jenen dafür gelobt werden, fragte sich Murray. Und vor allem: Warum genießt diese Gesellschaft im Westen Sympathie, während der jüdische Staat als Täter, Unterdrücker, Schuldiger betrachtet wird – sogar noch in dem Moment, da Israel das schlimmste antijüdische Massaker seit dem Holocaust erlebt hat?

Bei einer Gesellschaft, die derart den Massenmord feiert, muss es sich um eine Art Todeskult handeln, so Murray. Doch warum hat dieser Todeskult auch im Westen viele Anhänger, weit über arabisch-muslimische Kreise hinaus? Viel gewonnen wäre für Murray schon, wenn man verstünde, dass dieser Todeskult nicht nur die Juden, sondern die Zivilisation schlechthin gefährdet. Ingo Way

Douglas Murray: On Democracies and Death Cults. Israel and the Future of Civilization. Bloomsbury Continuum. London 2024.



Abgründe unseres diesseits-verliebten Daseins

Am Ende dieses durchpolitisierten Jahres ist für mich das Wichtigste, zu begreifen, dass Politik nicht alles ist, im Positiven wie im Negativen. Tatsächlich hat sich das Politische in alle Poren unseres Alltags vorgearbeitet und lähmt das normale Leben mit seinem Rechts-Links-Geografie, mit seinen Erlösungssehnsüchten und Versprechungen. Bisweilen ist Politik zu so etwas wie trashigem Unterhaltungsprogramm herabgesunken, bei dem mit Lust die Pointe die Substanz ersetzt.

Das aktuelle Buch des Sozialphilosophen Bernd Stegemann ist da eine willkommene Unterbre-chung. Der Autor, der in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch lehrt, schafft es, den Blick auf das Wesentliche zu lenken, ohne abgehoben zu sein, vielmehr geht er sehr genau auf unsere gegenwärtige überhitzte Betriebstemperatur ein. Mit „Was vom Glauben bleibt“ legt er nicht nur eine sensible Analyse unserer kollektiven Säkularisierungsbiografie vor, er führt uns auch freundlich und bestimmt die Abgründe unseres diesseits-verliebten Daseins vor Augen.

Dabei säuselt Stegemann keineswegs missionarisch-süß von einer ersehnten oder tatsächlichen Rückkehr der Religion. Vielmehr erklärt er, in welcher Lage wir uns befinden, in dieser un-glaublichen und langen menschlichen Geschichte mit Gott. „Die Errungenschaft der säkularen Welt besteht darin, das Bewusstsein über die Gefahren des Glaubens ausgebildet zu haben“, so bilanziert er. „Das Kreuz der säkularen Zeit besteht darin, dass die Entzauberung des religiösen Glaubens zu einer Verzauberung der weltlichen Ansprüche geführt haben.“ Das ist dann auch eine Botschaft ans Politische. Volker Resing

Bernd Stegemann: Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse. Klett-Cotta. Stuttgart 2024.



Jeder hat das Meerschweinchen seiner eigenen Kindheit vergraben

Eigentlich gilt eine Einübung ins Sterben als überholt. Für die säkularisierte Gesellschaft des 21. Jahrhunderts weckt das Memento mori nur unschöne Erinnerungen an die eigene Körperlichkeit. Und da die wiederum mit jedem neuen Tag, den der Gregorianische Kalender werden lässt, an Liebreiz und Spannkraft verliert, sollten Erinnerungen an das endgültige Ende vorsorglich besser vermieden werden. Wie wohltuend aber wirkt in diesem Umfeld der kulturell verordneten Totenstille Nora Gomringers erster Roman „Am Meerschwein übt das Kind den Tod“.

Es ist eine Trauerarbeit für die eigene Mutter – für die vor fünf Jahren verstorbene Literaturwissenschaftlerin Nortrud Gomringer. Wort für Wort schreibt sich hier die Tochter aus ihrer Trauer ins eigene Leben (zurück). „Ich konnte das Leben meiner Mutter nicht singen“, erzählt die Lyrikerin Nora Gomringer über die Motivation hinter dieser ersten längeren Prosaarbeit in ihrem bisherigen Schaffen. Es ist eine feinfühlige Schilderung eines gemeinsamen Lebensweges, mit der die Jüngere der Älteren hinterherschreibt. „Ich schreibe über meine mannigfaltige Mutter, ihre Weisheit und Komik, ihren Mann, die Sache mit den Meerschweinchen und mich.“ Und dieses „mich“, das die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs von 2015 in diesem beiläufigen Satz beschwören will, es meint eigentlich jedes „mich“. Denn jeder hat doch irgendwo dieses Meerschwein seiner eigenen Kindheit vergraben, das einem erstmals jene existenzielle Unverschämtheit näherbringen wollte, die wir seither den eigenen Tod nennen müssen. Ralf Hanselle

Nora Gomringer: Am Meerschwein übt das Kind den Tod. Voland & Quist. Dresden 2024.



Muslimische Hinterhöfe Neuköllns

Aufgewachsen im Berliner Rollbergviertel in Neukölln, kennt Güner Balci die Straßen ihres Bezirks wie kaum jemand sonst. Heute arbeitet die Tochter türkischer Gastarbeiter als Integrationsbeauftragte – und schreibt mit Heimatland ein Buch, das mitten ins Herz der Berliner Realität trifft.

Sie öffnet die Türen zu den Hinterhöfen Neuköllns und legt die kulturellen Normenkonflikte und sozialen Spannungen offen, die lange unsichtbar blieben. Scharfsinnig zeigt Balcı, wie Parallelgesellschaften entstehen – Orte, in denen junge Menschen zwischen familiären Erwartungen, sozialen Zwängen und den Einflüssen des politischen Islams gefangen sind. Balcı liest die Straßen wie ein Seismograf gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Gerade jetzt ist dieses Buch wichtiger denn je. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, zieht sich unter massivem innerparteilichen Druck und Vorwürfen antimuslimischen Rassismus zurück. Gleichzeitig lassen linke Parteien in Berlin den Einfluss islamistischer Strömungen weitgehend gewähren – oft getrieben von politischer Korrektheit und einem postkolonial geprägten Denkmodell. Balcís Analyse zeigt, wie brüchig die liberale Gesellschaft wird, wenn solche Entwicklungen unbeachtet bleiben.

Heimatland ist unbequem. Direkt. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Demokratie und die Verteidigung freier Werte. Es rüttelt auf, zwingt zum Hinsehen und eröffnet einen unverfälschten Blick auf die Integrationsprobleme Deutschlands – ohne Illusionen, aber mit schonungsloser Klarheit. Clemens Traub

Güner Yasemin Balcı: Heimatland. Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie. Berlin Verlag. Berlin 2025. Piper Verlag



Die Weimarer Republik neu gelesen

Jens Biskys aktuelles Werk „Die Entscheidung – Deutschland 1929 bis 1934“ ist zwar bereits im vorigen Jahr erschienen. Aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, es zu lesen. Und wie schon bei seinen früheren Werken erweist sich der Autor als ein akribischer Rechercheur, der seine Erkenntnisse zwar leichtfüßig und unprofessoral niederschreibt, es jedoch nie an inhaltlicher Tiefe missen lässt.

Tatsächlich könnte ein populäres Buch über die Weimarer Republik dazu verführen, die wackeligen politischen Verhältnisse von vor bald 100 Jahren mit der heutigen Zeit gleichzusetzen. Genau das aber tut Bisky aber nicht. Stattdessen zeichnet er ein sehr differenziertes Bild von Deutschlands erster parlamentarischer Demokratie – und regt seine Leser auf diese Weise dazu an, selbst Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Denn natürlich erinnern manche Entwicklungen von damals an das mitunter hilflos wirkende Agieren einer Bundesregierung, die trotz lauernder Rechtspopulisten nicht in der Lage ist, einen klaren Kurs vorzugeben.

„Die Entscheidung“ war mit vier anderen Büchern für den Preis der Leipziger Buchmesse“ nominiert, gewonnen hat am Ende Irina Rastorguevas „Pop-up-Propaganda“ über Putins Medienkampagnen und Strategien der Volksverdummung. Ob zurecht, kann ich mangels Lektüre nicht beurteilen. Aber auch Jens Bisky wäre allemal ein würdiger Sieger gewesen. Alexander Marguier

Jens Bisky: Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934. Rowohlt Berlin. Berlin 2024.



Europas Zukunft entscheidet sich in Afrika

Mein persönliches Buch des Jahres ist „Das Afrikanische Jahrzehnt“ von Stefan Liebing. Es erscheint offiziell zwar erst Anfang 2026, aber ich hatte die Gelegenheit, es schon früher zu lesen. Und es war ein echter Augenöffner. Im Kern betrifft es genau die Schnittstelle der großen Probleme, die wir in derzeit haben: Migration, wirtschaftliche Misere und die Herausforderungen, die durch den demografischen Wandel entstehen. Liebings These: Die Zukunft Europas wird sich innerhalb der nächsten zehn Jahre durch Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent entscheiden.

Im positiven Szenario gelingt es den Europäern, in Kooperation mit den Ländern Afrikas Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen, was nicht nur den demografisch bedingten Fachkräftemangel in Europa beheben könnte, sondern auch neue Absatzmärkte für europäische Produkte schafft. Im negativen Szenario kippt der afrikanische Kontinent zusehends und überflutet Europa mit Flüchtlingen, und zwar über die Grenzen der physischen und ethischen Belastbarkeit hinaus. Geopolitisch könnten sich Despoten oder vom Westen desillusionierte Staatschefs mit Systemkonkurrenten verbünden.

Um das positive Szenario wahrscheinlicher zu machen, muss die Entwicklungshilfe politisch komplett neu gedacht werden. Weg von linksgrün-woken Gesinnungsprojekten hin zu wirtschaftlicher Unterstützung, die direkt zu Jobs und Wertschöpfung auf dem afrikanischen Kontinent führt. Carsten Korfmacher

Stefan Liebing: Das Afrikanische Jahrzehnt. Warum Europas Zukunft in Afrika entschieden wird. Murmann Publishers. Hamburg 2026.



Rückkehr nach Syrien

Mit „Rückkehr nach Syrien. Reise durch ein ungewisses Land“ legt Ronya Othmann ein eindrückliches und hochaktuelles Portrait Syriens nach dem Sturz des Assad-Regimes vor. Die Journalistin mit kurdisch-jesidischen Wurzeln reist in das Land, das ihr aus Kindheits- und Jugendbesuchen vertraut ist, und das sich in den 13 Jahren Bürgerkrieg radikal verändert hat.

Othmann führt die Leser:innen nach Damaskus, Idlib, Latakia und Suweida, später auch in die kurdisch verwalteten Gebiete Nord- und Ostsyriens. Sie beobachtet, hört zu und erlebt den Umbruch hautnah: Es gibt wieder Benzin, überall weht die neue Nationalflagge, Statuen fallen, Plakate von Assad verschwinden – und doch begegnet sie Dschihadisten an jeder Straßenecke sowie Minderheiten, die in Todesangst vor dem nächsten Massaker leben.

Das Besondere an diesem Report ist, dass die Autorin nicht nur über Menschen berichtet, sondern mit ihnen spricht. Trotz eingeflochtener historischer Hintergründe ist das Buch kein nüchternes Sachbuch, sondern ein lebendiges Zeugnis der Lebenswelt der Menschen vor Ort. Othmann kommt mit Sunniten, Drusen, Kurden, Jesiden, Ismailiten, Christen und Alawiten ins Gespräch. Ihr Buch bietet ein wichtiges Korrektiv zu vereinfachenden Erzählungen von „Befreiung“ und ermöglicht es, die aktuellen Geschehnisse in einem klareren Licht zu sehen. Carolina Kaube

Ronya Othmann: Rückkehr nach Syrien. Eine Reise durch ein ungewisses Land. Rowohlt. Hamburg 2025.



Rechts und Links

Mit dem Buch des Jahres geht es mir in Deutschland ähnlich wie mit dem Gewinner: schwer zu finden hierzulande. Der Roman, den ich 2025 mit dem größten Vergnügen las, ist – Achtung Geheimtipp – der über 200 Jahre alte romantische Räuber-Roman „Jean Sbogar“ von Charles Nodier, den der junge Flur-Verlag neu übersetzen ließ. Es geht um eine realitätsentrückte Tochter, die sich in einen geheimnisvollen Räuberhauptmann verliebt. Der entpuppt sich als identisch mit einem legendären Wohltäter der Armen. Das geht natürlich nicht gut aus. Als malerischer Handlungshintergrund dient eine verwunschene Burgruine in Slowenien und die Lagune von Venedig. Genau die richtige Lektüre also, um sich aus der tristen deutschen Wirklichkeit heraus zu träumen.

Der beste frisch übersetzte Roman, der mir 2025 vor Augen kam, ist Karl-Ove Knausgårds „Schule der Nacht“. In seinem legendären Plauderton erzählt der Norweger eine komplexe Faust-Geschichte über einen Künstler, der für den Erfolg buchstäblich über Leichen geht. Darin steckt tiefe Metaphysik inklusive der Erkenntnis: „Die Hölle ist hier.“

Das beste deutsche Sachbuch des Jahres ist für mich Peter Hoeres‘ „Rechts und links“. In dem plädiert der Würzburger Historiker für ein Ende der pauschalen Ächtung von „Rechts“ und die Wiederaneignung des Begriffs durch bürgerliche Politik. Denn: „Rechts und Links sind ungleiche Geschwister, die einander bedürfen.“ Ferdinand Knauß

Charles Nodier: Jean Sbogar. Neu übersetzt im Flur Verlag. Berlin 2025.

Karl Ove Knausgård: Schule der Nacht. Luchterhand Literaturverlag. München 2024.

Peter Hoeres: Rechts und links. Plädoyer für eine politische Unterscheidung. Herder. Freiburg im Breisgau 2024.