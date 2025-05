Wie der Untertitel „Wie sie ihr Kind von der Genderideologie befreien“ bereits verspricht, geht es in der Broschüre darum, sich eher genderkritisch mit der Situation auseinander zu setzen, wenn Kinder sich als Trans bezeichnen. Sie basiert auf dem Buch „Desist, Detrans, Detox: Getting your child out of the Gender Cult“ von Maria Keffler, einer Autorin aus einer christlich­-konservativen Ecke. Die Radikalfeministinnen von „Lasst Frauen sprechen“ fanden ihr Buch trotz unterschiedlicher politischer Haltungen zu anderen Themen sehr wertvoll und wollten „ihr umfangreiches Wissen den verzweifelten Eltern in Deutschland zur Verfügung zu stellen“.