Brodkorb liest - Woker Rassismus, Ungleichheit, Post-Irgendwas

Coleman Hughes entlarvt die woke Ideologie als Bruch mit Aufklärung und Bürgerrechtsbewegung, Martyna Linartas ruft mit Zahlen und Moralkeule nach dem Grunderbe für alle, und Dieter Thomä dekonstruiert die großen Ideen unserer Zeit – von Postmoderne bis Postkolonialismus.