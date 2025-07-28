Farbenblind, Post-, Unverdiente Ungleichheit
Bücher: Farbenblind, Post-, Unverdiente Ungleichheit / Cover: Tiamat, Rowohlt, Suhrkamp

Brodkorb liest Woker Rassismus, Ungleichheit, Post-Irgendwas

Coleman Hughes entlarvt die woke Ideologie als Bruch mit Aufklärung und Bürgerrechtsbewegung, Martyna Linartas ruft mit Zahlen und Moralkeule nach dem Grunderbe für alle, und Dieter Thomä dekonstruiert die großen Ideen unserer Zeit – von Postmoderne bis Postkolonialismus.

VON MATHIAS BRODKORB am 26. August 2025 3 min

Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Verkappte Rassisten

Cover: Tiamat

Wenn Sie sich Sorgen machen, weil Sie ein wokes Kind haben, gibt es jetzt die Hoffnung auf Heilung. Der amerikanische Journalist ­Coleman Hughes hat einen regelrecht therapeutischen Text über den „verkappten Rassismus“ von links geschrieben, also die Idee, durch die bevorzugte Behandlung Nichtweißer eine Art „kosmischer Gerechtigkeit“ herbeizuführen. Hughes arbeitet heraus, was sich dahinter wirklich verbirgt: der Bruch mit der Aufklärung und der Bürgerrechtsbewegung und die Wiederbelebung des Rassismus – nur unter umgekehrtem Vorzeichen. 

Das Buch ist ebenso verständlich geschrieben, wie es in der Sache überzeugend argumentiert. Und Ihr verirrtes Kind wird sich dem nicht entziehen können, denn: Der Autor ist „halb schwarz, halb hispanisch“. Und der linke Neo­rassismus befiehlt deshalb auch, diesem vermeintlichen Opfer zuzuhören. Den Irrsinn mit den eigenen Waffen schlagen!

Mehr lesen über

