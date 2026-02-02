Brodkorb liest

- Schritt in die Freiheit, Serpentinen, der Hegemonie entgegen
Drei Neuerscheinungen kreisen um Freiheit, Glauben und Macht: „Weiterdenken“ sucht den offenen Diskurs, Sebastian Ostritsch verteidigt die Gottesbeweise, Benedikt Kaiser entwirft eine Strategie für rechte Hegemonie. Gemeinsam zeigen sie, wie um Deutungshoheit gerungen wird.
Neue Zeitschrift
Deutschland hat mit Weiterdenken eine neue Vierteljahresschrift mit intellektuellem Anspruch. Untertitel: „Zeitschrift für Position, Perspektive, Progression“. Die Herausgeber um Hans-Peter Klös und Rainer Völker wollen eine „Plattform für offene und vernunftbasierte Diskurse etablieren“. Die erste Ausgabe ist mit 24 Beiträgen der Frage „Quo vadis, Freiheit?“ gewidmet.
