Brodkorb liest - Schritt in die Freiheit, Serpentinen, der Hegemonie entgegen

Drei Neuerscheinungen kreisen um Freiheit, Glauben und Macht: „Weiterdenken“ sucht den offenen Diskurs, Sebastian Ostritsch verteidigt die Gottesbeweise, Benedikt Kaiser entwirft eine Strategie für rechte Hegemonie. Gemeinsam zeigen sie, wie um Deutungshoheit gerungen wird.