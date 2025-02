„Demos unter Verdacht“

©Suhrkamp

In den letzten zwei Jahrzehnten sind ganze Regalmeter über die „Krise der Demokratie“ und die Gefahr der „Populisten“ vollgeschrieben worden. Man mag das alles nicht mehr lesen, so erwartbar langweilig ist es. Philip Manow bricht aus dieser Front aus. Er stellt eine unerhörte Frage: Gibt es tatsächlich einen zwingend positiven Zusammenhang zwischen Rechtsstaat und Demokratie? Oder könnte es sein, dass ein Zuviel an Verrechtlichung und ein Zuwenig an Politik den „Volkswillen“ erwürgt und sich die liberale Demokratie ihre Gegner genau dadurch selbst erschafft?

Manow ist ein Nestbeschmutzer. Er attackiert die Selbstverliebtheit der „liberalen Demokraten“ mit Argumenten, deren Schlüssigkeit man sich nicht verweigern kann. Was sich heute als „Rettung der Demokratie“ in Szene setzt, ist nicht selten die Herrschaft politischer Eliten über den unzufriedenen Rest mit Mitteln des Rechts. Mit der Idee der Demokratie hat das nichts zu tun. Wer dieses Buch nicht liest, ist selber schuld. Es ist einfach nur hervorragend.