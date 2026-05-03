Brodkorb liest - Demokratie, Satire, Opferkult

Drei Bücher, die unbequeme Fragen stellen: Ist die Demokratie selbst schuld an ihrer Krise? Kann Humor Hass heilen? Und wie wurde die Gesellschaft zur Therapie-Anstalt? Lektüreempfehlungen für alle, die es genau wissen wollen.