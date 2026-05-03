Am Volk vorbei: Zur Krise der liberalen Demokratie / Überregionale Zeitung für Politik, Wirtschaft, Kultur und Gulasch / Opfer: Über Verwundbarkeit als Selbstbild
Neue Bücher von Jörg Baberowski und Maria Sibylla Lotter sowie der gedruckte „Postillon“ / Cover: C. H. Beck / Steckenpferd Enterprises / Hanser

Brodkorb liest Demokratie, Satire, Opferkult

Drei Bücher, die unbequeme Fragen stellen: Ist die Demokratie selbst schuld an ihrer Krise? Kann Humor Hass heilen? Und wie wurde die Gesellschaft zur Therapie-Anstalt? Lektüreempfehlungen für alle, die es genau wissen wollen.

VON MATHIAS BRODKORB am 20. Mai 2026 3 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Störenfried

Der Historiker Jörg Baberowski hat ein unerhörtes Buch geschrieben. Er geht der Frage nach, ob die Krise der Demokratie vielleicht von ihr selbst verursacht sei und nicht von den „Populisten“. Das wird vor allem jenen nicht gefallen, die mit sich sehr zufrieden sind. Der Autor arbeitet minutiös etwas Selbstverständliches heraus, das aber nur noch wenige überhaupt zur Kenntnis zu nehmen scheinen: Die Möglichkeit der Krise gehört zur repräsentativen Demokratie wie die Gefahr eines Unfalls zum Autofahren. Es ist ihr Gründungsmythos, das Volk von der politischen Herrschaft fernzuhalten. Und das stößt beim Souverän nicht immer auf Begeisterung. 

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