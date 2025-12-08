Brandbrief hessischer Grundschullehrer - Wie moderne Frühpädagogik unsere Kinder hilflos macht

Grundschullehrer schlagen Alarm: Viele Kinder kommen heute ohne grundlegende Fähigkeiten in die Schule. Hauptgrund dafür ist die moderne Frühpädagogik, die eine Generation von Kindern hervorbringt, die weder Frustrationstoleranz noch elementare Kulturtechniken entwickelt hat.