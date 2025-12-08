Grundschule
Symbolbild / picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Brandbrief hessischer Grundschullehrer Wie moderne Frühpädagogik unsere Kinder hilflos macht

Grundschullehrer schlagen Alarm: Viele Kinder kommen heute ohne grundlegende Fähigkeiten in die Schule. Hauptgrund dafür ist die moderne Frühpädagogik, die eine Generation von Kindern hervorbringt, die weder Frustrationstoleranz noch elementare Kulturtechniken entwickelt hat.

VON MIRIAM STIEHLER am 8. Dezember 2025 20 min

Autoreninfo

Miriam Stiehler leitet eine private Vorschule sowie eine Praxis für Förderdiagnostik und Erziehungsberatung. Sie studierte Sonderpädagogik und promovierte in heilpädagogischer Psychologie. Workshops mit ihr sowie Fachtexte und Lernmaterial finden Sie auf www.WissenSchaffer.de. Zuletzt erschienen von ihrem Alter Ego Milka Sternheim: „Bonjour, Lockdown“, ein Band stimmungsaufhellender Anekdoten über die kleinen Abenteuer des Alltags in Südfrankreich.

So erreichen Sie Miriam Stiehler:

1100 Grundschul-Lehrkräfte aus Hessen beklagen in einer Petition an ihr Kultusministerium, dass den Kindern fundamentale Voraussetzungen für den Schulbesuch fehlen. Die Kinder können keinen Stift halten und nichts ausschneiden, nicht alleine zur Toilette gehen oder sich die Schuhe binden. Sie besitzen weder Frustrationstoleranz noch Selbstbeherrschung.  

