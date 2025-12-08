- Wie moderne Frühpädagogik unsere Kinder hilflos macht
Grundschullehrer schlagen Alarm: Viele Kinder kommen heute ohne grundlegende Fähigkeiten in die Schule. Hauptgrund dafür ist die moderne Frühpädagogik, die eine Generation von Kindern hervorbringt, die weder Frustrationstoleranz noch elementare Kulturtechniken entwickelt hat.
1100 Grundschul-Lehrkräfte aus Hessen beklagen in einer Petition an ihr Kultusministerium, dass den Kindern fundamentale Voraussetzungen für den Schulbesuch fehlen. Die Kinder können keinen Stift halten und nichts ausschneiden, nicht alleine zur Toilette gehen oder sich die Schuhe binden. Sie besitzen weder Frustrationstoleranz noch Selbstbeherrschung.
