„Die Welt der Lyrik zieht ein paar furchtbare Arschlöcher an“, heißt es in Charles Bukowskis weingetränktem Tagebuch. Die Moral von der Geschichte: Man kann sich halt nicht aussuchen, wer auch zum Stift greift, seine Gedanken auf Papier bringt und dann in Druck geht. Und für fast jedes noch so dumme, peinliche oder unschöne Geschreibsel findet sich früher oder später schon irgendwer, der es an den Mann und die Frau bringen will. Gott sei’s geklagt, und geklagt hat jetzt auch die Autorin Jasmina Kuhnke über die Teilnahme eines rechten Verlages auf der Frankfurter Buchmesse.

Kuhnkes Vater stammt aus dem Senegal. Sie ist Teil jener lauten Garde von Internetakvist*innen, die Antirassismus zum Geschäftsmodell erhoben und abertausende Follower hinter sich versammelt haben. Auf ihre über 100.000 Unterstützer kann die „Quattromilf“, so ihr digitales Alias, verlässlich bauen, wenn es mal wieder darum geht, irgendeinem Rechten oder irgendwem, der irgendwas Rechtes geschrieben haben soll, ordentlich einzuheizen. Das Eingeheize hat sogar einen Namen: „Quattromob“. Will heißen: Kuhnke mag vieles sein, aber sicherlich kein Kind von Traurigkeit.