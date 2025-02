Heute ist Boumerdès Wohnsitz des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal, der in seinen Romanen die seit der Unabhängigkeit in Algier herrschenden Machthaber – von Ben Bella über Boumedienne, Chadli und Bouteflika – sonstwohin wünscht. Doch jetzt wurde Sansal Opfer des wohl dumpfsten und repressivsten Präsidenten von allen: Abdelmadjid Tebboune. Am 16. November wurde Sansal verhaftet. Auf eine Anklage wartet er bis heute.