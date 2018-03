Das Triumvirat ist komplett. Nach Martin Mosebach verließ auch Botho Strauß das gemeinsame Stammhaus, den unter der Leitung von Jo Lendle unglücklich treidelnden Hanser-Verlag, und wechselte zu Rowohlt, wohin zuvor schon, von Suhrkamp kommend, Martin Walser geflohen war. Die drei nachhaltigsten Gegen-den-Strich-Denker, eigenwilligsten Sprachzauberer und einflussreichsten Solitäre sind nun bei einem ehemals dezidiert linken Verlag gelandet: Mosebach legte dort gerade seinen bewegenden ägyptischen Reise- und Märtyrerbericht „Die 21“ vor, Walser eine weitere Altersnovelle, „Gar alles“, Strauß debütiert am heutigen Dienstag, 73-jährig, als Rowohlt-Novize mit „Der Fortführer“. Wissen wir nun, was rechtes Denken ist?

Zunächst und vor allem wissen wir, dass Botho Strauß der gegenwärtig präziseste, einfallsreichste Aphoristiker deutscher Sprache ist: „Man war doch sein Lebtag im Ausweglosen unterwegs.“ Ähnlich funkelnd: „Bereits Warten verrät einen Mangel an Zeitverachtung.“ Oder: „Es ist oft schwer mit anderen, weil man immer aus großer Entfernung zu ihnen stößt und sie von der langen Strecke nichts ahnen.“ Und hinein in die Debattensimulationswelten dieser Tage führt: „Menschen, die zu allem ein gesundes Urteil haben, ahnen gar nicht, wie ein Urteil beschaffen sein muß, um Bestand zu haben: daß es nämlich zuerst unter Zähneklappern, zitternd und fiebernd durch den Eiswald der Sachverhalte irren muß, um zu sich zu finden.“

Ist das rechts?

Das Rechte aber, wo nistet es heute bei dem, der einmal schrieb, der Rechte befinde sich „in der Richte“? Scheinbar ohne Arg ließ der Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, Ulf Poschardt, unlängst im Zuge der Tellkamp/Grünbein-Debatte wissen, „natürlich“ könnten „Schriftsteller rechts sein. Benn, Hamsun, Céline, Botho Strauß, Mosebach, wo ist das Problem?“. Stimmt das denn? Dass es kein Problem wäre, rechts zu sein und als Rechter zu dichten, und dass beides auf Botho Strauß zutreffe? Je linker sich die Mitte gebärdet, desto rascher füllt sich die Rechte. Das ist Geometrie und hat mit Weltanschauung wenig zu tun.

Wer dichtet, braucht eine Form und bildet einen Stil. „Der Fortführer“ besteht aus vierzehn durchnummerierten kurzen Kapiteln, die unter der Überschrift „Zwischen Jetzt und Nu“ zusammengefasst sind. Es folgt, davon abgesetzt, das letzte, rund 40 Seiten starke Kapitel. Es heißt wie das ganze Buch und hebt auf Seite 159 apodiktisch an: „Man ist Fort-Führer – oder es gibt einen gar nicht. Der Dichter führt vorangegangene Dichter fort. Der Dichter führt aber auch Leser fort, entfernt sie aus ihren Umständen, Belangen und Geschäften. Macht ist Vermächtnis. Es lebe die Herrschaft, die dies ausruft und befolgt.“ Die Koppelung von Macht und Herrschaft erinnert von fern an den späten Stefan George, den „Stern des Bundes“. Strauß zitiert George einmal, sein „zeitloses nu“.

Grundsätzlich „mit sich geteilter Meinung“

In den 14 Kapiteln zuvor war der Status des schreibenden Ichs in den Aphorismen, Miniaturen und Reflexionen viel zu prekär, als dass es bestimmen, preisen oder herrschen hätte können. „Ich! Das klingt, als würden mir alle Haare auf einmal gespalten.“ Stattdessen griff das Ich zur Maske, war mal ein „birnengelbes Lindenblatt“, mal „ein Mundtuch“, schöpfte aus spätromantischer Naturbegeisterung und Daseinsgrübelei – Libelle, Feldlerche, „Gesichtsraub“ und „Antlitzlast“ – und war grundsätzlich „mit sich geteilter Meinung“. Nein, mit diesem Ich des Botho Strauß wäre kein Staat zu machen, keine Revolution, erst recht keine Konservative. Hier rauschen die Zeiten hindurch, reusenlos.

Subjektferne ist der Preis für ein Schreiben, das „Durchhaus für Väter und Ahnen“ sein will. Auch das Personal der szenischen Miniaturen, für die Strauß seit „Paare, Passanten“ von 1981 berühmt ist, meidet die Kontur – Mann und Frau ordnen ihre Scheidungsunterlagen im Restaurant; ein Reisekoffer reist ungern; drei Männern fallen am Buffet die Teller zu Boden. Doch Sehnsucht und Gefahr sind präsent: die sprachskeptische Sorge, man könnte im banalen oder im unverständlichen Reden stranden, das Sehnen nach „zeitbereinigter“ Schönheit. Der Mensch, der im prekären Ich nicht aufgeht, will „schließlich ganz und gar unbeschwert ins Freie treten, bewußtlos und schön und menschenähnlich auf eine Weise, daß weder Hund noch Katze ihn für den alten Adam hielten“. Mystisch ist solches Verlangen.

Fortführer großer Ideen

Im Schlussstein wird das Sehnen explizit. Auf den letzten 44 Seiten offenbart sich „Der Fortführer“. Er will eine „fundierte Achtung der Gegenmoderne“ wecken, zu deren Sprachformen eben auch „das rohe Verfluchen“ zählen kann statt der abgewogenen Kulturkritik. Er will die alten Tage, die alten Werke reaktivieren und „zum Feldzug sammeln gegen den Ansturm der jungen Tage“. Er warnt vor dem billigen Konsens, denn „auch die Intelligentesten sagen oft nur, was man am besten so sagt“. Er will eine „Ästhetik der Anhänglichkeit“ mitten im „Überlieferungsstrom“ etablieren, dem „Meinungswesen“, das jede Eindeutigkeit meide, entkommen und so ein gedachtes Projekt Mirabeaus von 1786 fortführen: „Eine Zeitung herausgeben mit dem Titel 'Le Conservateur'. Darin sollten vergessene Bücher, Menschen und Dinge behandelt werden. Große Ideen, die auf der Strecke blieben.“ Nun ist „Der Fortführer“ diese Zeitung geworden und also die Umsetzung dessen, was er behauptet.

Darum wirbt Strauß einmal mehr für vergessene Dichter und Denker und Begriffe, für Konrad Weiss, Michael Landmann, Cristina Campo, den Wirtel, den Wrasen, die Esse. Zentralgestirn der fortführenden Aneignung ist Rudolf Borchardt; zweimal wird der 1945 verstorbene Schriftsteller namentlich erwähnt, einmal in der Chiffre. Gegen die „Einfaltspinsel des Fortschrittsglaubens“ stellt Strauß eine „Restitutio in Integrum“, die freilich „ohne Zusammenbruch der Fortschrittsherrschaft nicht denkbar“ sei. Der aus dem Verfahrensrecht stammende Begriff meint eine Wiederherstellung des vorherigen Zustands. Borchardt verwendete ihn 1927, um sein Programm einer „Schöpferischen Restauration“ – ein Pendant zu Hofmannsthals „Konservativer Revolution“ – seinerseits als Fortführung Goethes darzustellen: „An der Stelle, wo wir stehen, haben wir nichts anderes zu tun als Wunden zu heilen, Glieder zu schienen, Zerstreutes zu sammeln, Zerrissenes herzustellen, unser gequältes und gemartertes Volk (…) in unserm Busen – wie Goethe sagt, im Geiste – als eine Ganzheit zu restaurieren, durch eine restitutio in integrum.“ Borchardts Busen ist Straußens Schrift: Schauplatz einer verwandelnden Heimkehr ins Erbe.

Eine Form, keine Haltung

Wo also steht das konservative Denken anno 2018, sofern wir den „Fortführer“ zum Maßstab nehmen? Es ist das Denken eines Einzelnen für Einzelne, ist weder kampagnenfähig noch massentauglich. Es ist gegenwartskritisch und technikskeptisch, erlebt die geistige Übermacht einer Vergangenheit und sieht sich in der Pflicht, sie schöpferisch fortzusetzen. Es ist also weder reaktionär noch liberal. Es ist melancholisch und ironisch, nicht zynisch, nicht optimistisch. Es scheut „ein gesundes Urteil“ zu allem, weil es im „Eiswald der Sachverhalte“ um seine Sprache fürchtet, dies „feurige Eisen“. Es ist rechts insofern, als das Linke steril geworden ist und die Mitte tumb. Es kann der regierenden Begriffspolitik nichts abgewinnen, nichts dem „Prinzip Toleranz“, nichts den „allgemeinen Einverständnissen“. Es ist eine Form, keine Haltung. Ein Wissen, keine Anwendung.

„Der Fortführer“ taugt, in kleinen Dosen genossen, zum Ariadnefaden im Labyrinth der Gegenwart. Ein großes Buch. Es wird seinen Weg gehen, aber keine Schule machen.