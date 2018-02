Es waren Sätze wie Paukenschläge. Sätze etwa wie dieser: „Dass ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen, das verstehen wir nicht mehr und halten es in unserer liberal-libertären Selbstbezogenheit für falsch und verwerflich.“ Das war eine Mahnung. Und eine Klage. Als Klage aufgefasst waren diese Worte reine Provokation. Als Mahnung von prognostischer Schärfe. Geschrieben hatte sie Botho Strauß in seinem Essay „Anschwellender Bocksgesang“, erschienen vor 25 Jahren, am 8. Februar 1993 im Spiegel.

Mit seinem Text schenkte Strauß dem noch jungen wiedervereinigten Deutschland seinen ersten großen Feuilletonskandal. Den Startschuss zur Debatte gab Thomas Assheuer in der „Frankfurter Rundschau“, zwei Tage nach Erscheinen des „Bocksgesangs“. Strauß’ „Tirade“ sei „ein Einschnitt, ein unerhörtes Dokument“, „er raune in der Tiefe des Eigentlichen“, sei „Avantgarde des Rückschritts“. Willi Winkler attestierte in der taz: Botho Strauß sei zwar kein Faschist („zuviel er Ehre“), aber ein elitärer Kulturpessimist, mithin die „Weggefährtin Reaktion“ nicht weit. Und in der Zeitschrift Die Woche sah Tilman Spengler einen „Skandal“, Strauß betreibe „Gegenaufklärung“, sei „Säer neuen Unrats“ und „Maulhure des Feuilletons“.

Anschlag auf die Selbstzufriedenheit der Linken

Keine Frage: Strauß’ Text war nichts anderes als ein Anschlag auf die satte Selbstzufriedenheit des postnationalen, durchzivilisierten Wohlstands(west-)deutschen und seiner ideologischen Vorbeter aus Kulturbetrieb, Medien und Universitäten. Dass der Einspruch aus der Mitte des Milieus kam, von einem angesehenen Dramatiker und Dichter, dem das linksliberale Kulturbürgertum, seine Feuilletons und Theaterbühnen noch gestern gehuldigt hatten, das machte die Sache nur noch schlimmer.

Dabei hatte Strauß seinen Text mit einer Hommage an die moderne Gesellschaft begonnen und große Bewunderung ausgedrückt „für die ungeheuer komplizierten Abläufe und Passungen, für den grandiosen und empfindlichen Organismus des Miteinander“. Was Strauß’ Gegner aber auf das Äußerste reizte, war seine Kritik am Juste Milieu („seltsam, wie man sich links nennen kann, da links doch von altersher als Synonym für das Fehlgehende gilt“) und sein Plädoyer für eine rechte Lebenshaltung: „Rechts zu sein, nicht aus billiger Überzeugung, aus gemeinen Absichten, sondern von ganzem Wesen, das ist, die Übermacht einer Erinnerung zu erleben; die den Menschen ergreift […] inmitten der modernen, aufgeklärten Verhältnisse“.

Dass Strauß hier nicht für eine politische Position plädierte, sondern für eine existentielle Haltung, machte die Sache aus Sicht seiner Kritiker nicht besser, sondern setzte ihn des Verdachts elitären Dünkels aus. Doch das waren intellektuelle Nebenkriegsschauplätze. Was in der bundesdeutschen Intelligenzija tatsächlich auf Unverständnis bis Empörung stieß, war Strauß’ schonungslose Kritik an dem Projekt der linksliberalen, posthistorischen Vernunft und ihres universalistischen Anspruches. Eindrücklich warnte er: „Es ist gleichgültig, wie wir es bewerten, es wird schwer zu bekämpfen sein: dass die alten Dinge nicht einfach überlebt und tot sind, dass der Mensch, der Einzelne wie der Volkszugehörige, nicht einfach nur von heute ist.“

Seine Kritiker erscheinen bieder und fad

Strauß sollte auf grausame Art Recht behalten: Nur 18 Tage nach der Veröffentlichung des „Bocksgesangs“ explodierte im Untergeschoss des World Trade Center eine verheerende Bombe. Sie war das Vorspiel des von Strauß prognostizierten Kriegs zwischen den „Kräften des Hergebrachten und denen des ständigen Fortbringens.“ Und auch die inneren Spannungen westlicher Gesellschaften sezierte er schonungslos: die „Obszönität der Kommunikation“, lange bevor das Internet Massenmedium wurde (1993 kann der erste Browser auf den Markt); die Liberalen, die nicht mehr liberal durch sich selbst sind, sondern als sich liberal rüstende Gegner des Antiliberalismus; die Intellektuellen, die freundlich zum Fremden sind, „nicht um des Fremden willen, sondern weil sie so grimmig sind gegen das Unsere.“

Doch Strauß Text war keine Kampfschrift. Sie war eine Traueranzeige, ein melancholisches Veto gegen die Verhöhnung des reichen Gestern zugunsten eines sterilen Morgen. Und weil man im Milieu antiseptischer Aufgeklärtheit kein Gespür für die Kollateralschäden des eigenen Triumphes hat, war der „Bocksgesang“ zugleich Warnung: „Von der Gestalt der künftigen Tragödie wissen wir nichts. Wir hören nur den lauter werdenden Mysterienlärm […]. Die Opfergesänge, die im Inneren des Angerichteten schwellen.“ Auch wenn es kein Trost ist: Strauß’ Text ist heute von vitaler, ja brutaler Gegenwärtigkeit, die Einwände seiner damaligen Kritiker hingegen erscheinen nur noch bieder und fad.