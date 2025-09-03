Junge Frau mit Handy
Wer nur Social Media oder nur Corona herausgreift, bekommt zwangsläufig ein verzerrtes Bild / picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Ist die Jugend unglücklich? „Korrelation ist keine Kausalität“

Junge Menschen sind weltweit so unzufrieden wie nie zuvor – zu diesem Schluss kommt eine internationale Glücksstudie. Demnach zeigen 18- bis 25-Jährige heute Rekordwerte an Unzufriedenheit. Angstforscher Borwin Bandelow erklärt, warum man den Alarmismus kritisch sehen sollte.

INTERVIEW MIT BORWIN BANDELOW am 5. September 2025

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Prof. Dr. Borwin Bandelow ist Psychiater und Angstforscher und lehrte viele Jahre an der Universität Göttingen. Er war Erstautor der S3-Leitlinien zur Behandlung von Angststörungen und gilt als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet.

Herr Bandelow, eine internationale Studie im Fachmagazin Plot klingt alarmierend: Junge Menschen seien unzufriedener als je zuvor. Teilen Sie diese Einschätzung?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Iltis | Fr., 5. September 2025 - 11:32

Sieht man sich die Conflict of Interests von Herrn Bandelow an, sollte einem schnell klar werden, mit was man es hier zu tun hat: Die Pharma bzw. Therapie Lobby erklärt uns, warum man besser auf die Biologie schauen sollte und meint damit, mehr medikamentive Eingriffe für Kinder anstelle der Beseitigung der Ursachen. Das Interview ist ein Fehler.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 5. September 2025 - 11:34

Nicht nur Corona ist daran schuld. Wenn Jugendliche von ihren Eltern/Großeltern hören, was " früher“ alles noch problemlos in diesem Lande klappte und man inzwischen sieht, wie alles den Bach herunter geht, braucht man sich nicht zu wundern. Und wenn man täglich die Angstmacherwerbung sieht, Impfung gegen was auch immer hier, Medikamente gegen/für das da. Klimahysterie, Weltuntergang, wenn die rechten dran kommen, Verbote hier und da, Bevormundung in jeder Lebenslage und Lug und Trug inzwischen so, dass es wirklich der "dümmste" inzwischen erkennt und sich angewidert abwendet. Wir alten haben gelernt mit so etwas umzugehen. Aber die meisten Kinder sind konfliktscheu und nicht unbedingt für die schwierigen Lebenslagen, die noch kommen vorbereitet. Und das einst mal so gefeierte "Netz" ist Fluch und Segen zu gleich. Und die Jugend wählt sich ihre Informationsquellen selber aus, die lassen sich nicht mehr kontrollieren und vorschreiben, was der Staat als Fake News einstuft und was nicht.

Dr. Oliver Strebel | Fr., 5. September 2025 - 14:18

Als ich in den 60ern ein Kind war, dachte ich: die Urgroßväter waren im WK1, die Großväter im WK2 und da schon so lange Frieden ist, kommt bestimmt bald der WK3 mit Atombomben. Vermutlich wirst Du nicht alt und wenn Du den Krieg überlebst, dann wird die Not danach gigantisch.

Dass dann alles jehrzehntelang relativ zu og. Bezugspunkt schön friedlich und wohlständig war, sorgte bei mir für quietschvergnügte Laune.
Bei den Jungen ist es andersherum. Die wurden in eine Gesellschaft hineingeboren, die wähnte, dass ewiger Friede und unendlicher Wohlstand, den man nur global verteilen muss, ausgebrochen waren. Tatsächlich hatten laut einer Studie der ING-Diba vom 2019 (vor Corona!) 1/3 der Deutschen keine Ersparnisse.

Relativ zum Bezugspunkt, den die Gesellschaft den Jungen vorgegaukelt hat, ist die reale Lage mies, was die Umfrage erklärt.

Die Jungen, die ich kenne, sind eher tüchtiger als meine Generation. Die schaffens trotzdem und D hat sich schon oft aus dem Quark herausgewurschtelt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.