- In einer Demokratie hat nicht recht, wer am lautesten brüllt
Die Diskussionsveranstaltung zwischen Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier war kein Höhepunkt deutscher Streitkultur. Ein wichtiges Signal geht von ihr trotzdem aus: Demokratie bedeutet Dialog. Daran ändern auch brüllende „Antifaschisten“ nichts.
Wie es um die Diskursfähigkeit eines Menschen bestellt ist, erkennt man daran, ob er oder sie fähig ist, andere Meinungen auszuhalten und dem politischen Opponenten höflich und respektvoll zu begegnen. Man könnte auch von Demokratiefähigkeit sprechen, weil innerhalb der Demokratie der „zwanglose Zwang des besseren Arguments“ (Habermas) zu gelten hat – und nicht, wer am lautesten brüllt und am respektlosesten auftritt. Politik ist schließlich kein Affenzirkus. Also meistens.
Insofern haben diejenigen, die am Freitagabend immer mal wieder das Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und Baden-Württembergs AfD-Chef Markus Frohnmaier mit „Nazis raus!“-Chören und sonstigen Zwischenrufen störten, sich selbst als diskurs- und damit in letzter Konsequenz auch als demokratieunfähig entblödet. Denn friedlicher Protest – auch so ein Merkmal demokratischer Verhältnisse – ist eben etwas anderes als irgendein Antifa-Rambazamba.
