Boris Palmer diskutiert mit Markus Frohnmaier - In einer Demokratie hat nicht recht, wer am lautesten brüllt

Die Diskussionsveranstaltung zwischen Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier war kein Höhepunkt deutscher Streitkultur. Ein wichtiges Signal geht von ihr trotzdem aus: Demokratie bedeutet Dialog. Daran ändern auch brüllende „Antifaschisten“ nichts.