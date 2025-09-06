Frohnmaier Palmer
Markus Frohnmaier und Boris Palmer in Tübingen / picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges

Boris Palmer diskutiert mit Markus Frohnmaier In einer Demokratie hat nicht recht, wer am lautesten brüllt

Die Diskussionsveranstaltung zwischen Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier war kein Höhepunkt deutscher Streitkultur. Ein wichtiges Signal geht von ihr trotzdem aus: Demokratie bedeutet Dialog. Daran ändern auch brüllende „Antifaschisten“ nichts.

VON BEN KRISCHKE am 6. September 2025 5 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Wie es um die Diskursfähigkeit eines Menschen bestellt ist, erkennt man daran, ob er oder sie fähig ist, andere Meinungen auszuhalten und dem politischen Opponenten höflich und respektvoll zu begegnen. Man könnte auch von Demokratiefähigkeit sprechen, weil innerhalb der Demokratie der „zwanglose Zwang des besseren Arguments“ (Habermas) zu gelten hat – und nicht, wer am lautesten brüllt und am respektlosesten auftritt. Politik ist schließlich kein Affenzirkus. Also meistens.

Insofern haben diejenigen, die am Freitagabend immer mal wieder das Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und Baden-Württembergs AfD-Chef Markus Frohnmaier mit „Nazis raus!“-Chören und sonstigen Zwischenrufen störten, sich selbst als diskurs- und damit in letzter Konsequenz auch als demokratieunfähig entblödet. Denn friedlicher Protest – auch so ein Merkmal demokratischer Verhältnisse – ist eben etwas anderes als irgendein Antifa-Rambazamba.

Urban Will | Sa., 6. September 2025 - 15:48

welchen Zitaten anderer AfD-Mitglieder zu konfrontieren, wertet ihn nicht gerade auf. Er war ein Grüner und Frohnmaier hätte auf gleichem Niveau dagegen halten können. Es sind Grüne gewesen, die schäbige Selfies auf einer „Anit-Rechts“-Demo als Folge eines bestialischen Mordes an einem Kind seitens eines – von Grün noch immer quasi uneingeschränkt gewollten – Migranten machten. Dass die AfD die Zuwanderung von Menschen, die sich integrieren und arbeiten wollen, positiv sieht, sollte mittlerweile bekannt sein.
Und Antisemitismus kommt mittlerweile deutlich stärker von Seiten des linksgrünen und migrantischen Milieus.
Aber nun denn. Palmer hat sich was getraut und – wohl ungewollt, aber dennoch – die linken Brüllaffen vorgeführt als das, was sie sind: undemokraitsche Idioten. Und wohl mehrheitlich Unterstützer der Partei, der er einst auch angehörte.
Über den „Sieger“ dieses Duells braucht man wohl nicht nachzulesen, der stand von Seiten der Mainstream-Presse ja schon vorher fest.

Christa Wallau | Sa., 6. September 2025 - 16:05

in Deutschland nicht erst ihr Spiel, seit es die AfD gibt. Sie durften sich bereits über viele Jahrzehnte weitgehend straflos austoben auf unseren Straßen u. Plätzen. Niemand hat ihnen wirklich Einhalt geboten, wenn sie Gewalt gegen Sachen u. auch Menschen ausübten.
"Links" hatte Narrenfreiheit!
Daß ausgerechnet diese Leute in unserem Land die Demokratie verteidigen, kann doch kein vernünftiger Mensch ernsthaft glauben.
Nein, es geht um nackte Gewalt, die da ausgeübt wird, um jeden politischen Gegner fertig zu machen. Dies erinnert an die SA im "Dritten Reich", die allerdings disziplinierter auftrat als die Antifa bei ihren Gewaltaktionen.

Palmer hat jetzt wenigstens einmal das Tabu gebrochen, daß man mit einem AfD-ler auf keinen Fall reden d a r f - immerhin ein kleiner Fortschritt, der einen Funken an Zuversicht entzündet.
Wollen wir also hoffen, daß in absehbarer Zeit die AfD solche Zuwächse an Stimmen zu verzeichnen hat, daß an ihrer (Mit-)Regierung kein Weg mehr vorbei führt.

Stefan | Sa., 6. September 2025 - 16:12

Palmers direkter Faktencheck wirkte zumindest auf mich lächerlich.
Brüller von den unbelehrbaren der Antifa und ein Moderator der sich weltmännisch gab und wirkte, als ob er das Rededuell per Klingglöckchen steuern könne.
Es war ein Versuch zum Konsens, wo eine Vielzahl von Palmers Aussagen offensichtlich von Frohnmeier widerlegt wurden.
Auch ohne Tablet war Frohnmeier argumentativ klar vorne.
Das wichtige wurde gesagt und Palmers Strategie des verbalen stellens des AfD Mannes Frohnmeier verlief für ihn meines Erachtens nicht sehr erfolgreich.
Die Störer des ganzen Unterfangens haben außerdem einmal mehr gezeigt, daß ihnen nichts daran liegt den Frieden zu bewahren.
Das Gegenteil ist der Fall und wie der Moderator zu Anfang bemerkte, die Weimarer Republik ging mit Saalschlachten und Morden zwischen links und rechts zuende.
Lange wird's dazu nicht mehr brauchen, denn die Antifa legts offenbar genau darauf an.
Dann haben wir sie wieder, die alten Verhältnisse der Weimarer Republik.

Markus Michaelis | Sa., 6. September 2025 - 16:23

Brüllen ist nicht der Punkt, es ist die Werteorientierung. Sieht man die AfD universelle Werte verletzen (identisch mit GG?), kann man auch mal Brüllen. Nur wenn man fragt, was denn die Verletzungen seien, wird von einer ethnisch-kulturellen Ausrichtung der AfD erzählt. Da kann man politisch sehr dagegen sein, gerne, aber wenn das der Grund sein soll zu Brüllen, ist nicht das Brüllen das Problem, sondern das Verständnis unserer Gesellschaft, des GG, der Werte. Aber damit bin ich wohl eine winzige Minderheit.

Mich würde die Einstellung zum GG von allen interessieren: ist das GG identisch mit universellen Werten (welche Bedeutung hat der Institutionenteil)? Wenn ja, dürfen andere da mitreden? Wenn man es so auffasst, haben Menschen dem GG dann einfach zu folgen? Punkt. Man darf das nur gut finden, der Mensch ist nur ausführend dazu? Wenn man es nicht so sieht, was sind dann die Grundlagen unserer universellen Gesellschaft? Wer darf darüber reden, welche Themen dürfen angesprochen werden?

G. Fischer | Sa., 6. September 2025 - 16:47

Wenn man eine Diskussionsrunde mit der AfD zu aktuellen Themen organisiert, um dort den Kandidaten auf Grund von Äußerungen anderer einzelner AfD-Mitglieder erstmal in der berühmt berüchtigten rechten Ecke festzunageln, ist die Diskussionsrunde von vornherein sinnlos. Das wäre so, als ob ich jedes FDP-Mitglied mit den Äußerungen von Frau Strack-Zimmermann konfrontiere und von ihm dazu eine Rechtfertigung verlange.
Einfach die Mitarbeit der gewählten AfD-Vertreter in den Verwaltungen, Landes- bzw. Bundesregierungen ohne Einschränkung zulassen, mehr soll braucht es in der Demokratie nicht. Die Wähler sind in der Lage, die Arbeitsergebnisse zu bewerten.

Christoph Kuhlmann | Sa., 6. September 2025 - 16:54

Mit dumpfem Rassismus ist genauso wenig zu spaßen, wie mit Zensur und Rufmord. Ich sehe da in der moralischen Bewertung keinen Unterschied. Es sind in jedem Fall schwere Vorwürfe, die belegt werden müssen.

Stefan | Sa., 6. September 2025 - 17:13

Zusammenfassend geht es den Antifa-Störern nicht um Inhalte, sondern um die Verhinderung jeglicher Annäherung, die die AfD salonfähig machen könnte. Das Ereignis hat bundesweit polarisiert und zeigt, wie tief die Gräben in der deutschen Politik sind.
Trotzdem wird meines Erachtens die AfD dadurch gestärkt, je mehr Krawall die Antifa veranstaltet.

Klaus Funke | Sa., 6. September 2025 - 17:45

Aber wer verdammt hört noch zu?? Das ist doch die Frage. Und leider brüllen die Linksgrünen und Ihre Anhänger derzeit am lautesten, sie brüllen laut, weil sie am wenigstens zu sagen haben. Und die linksgrün parteigesteuerten Medien schalten dazu ihre Verstärker ein. Siehe das Sommerinterview von Frau Weidel in Berlin. Das war das lautstärkste Beispiel für den derzeitigen Ungeist. Es wird einem kotzübel in dieser heruntergekommenen Republik. Doch wer fühlt sich hier in dieser Saupfütze am wohlsten?? Na wer?? Bitte in die Kommentare schreiben...

Ih | Sa., 6. September 2025 - 17:46

Mich interessiert, ob und mit wieviel Steuergeldern die Störaktionen organisiert waren. Wäre doch einen Folgeartikel wert, oder nicht?

