Mit „Okay, Boomer“ weisen jüngere Menschen die Alten auf ihren Platz, der nun nicht mehr am gemeinsamen Tisch ist, sondern möglichst weit weg davon. So wie der Großvater im Märchen der Gebrüder Grimm, der sein Essen nicht mehr vom Porzellanteller essen darf, da seine zittrigen Hände ihn fallen lassen könnten, soll der Boomer nun aus dem hölzernen Napf essen, der in einem diffusen Jenseits der gesellschaftlichen Relevanz liegt. „Okay, Boomer“ ist der rhetorische Klaps, den man einem alten Gaul gibt, um ihm anzuzeigen, dass es Zeit für den Abdecker ist.