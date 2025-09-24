- Prognose oder Schwarzseherei?
Von der Pferdemist-Krise bis zu apokalyptischen Hungersnöten: Zukunftsprognosen liegen oft grandios daneben. Denn den vermeintlichen Experten trüben oft eigene Vorurteile oder die politische Agenda den Blick. Grund genug, die Weltuntergangs-Propheten nicht allzu ernst zu nehmen.
Eine amerikanische Zeitung entschuldigte sich einst bei ihren Lesern, das Horoskop müsse heute ausfallen – „aufgrund unvorhergesehener Umstände“. Ein britischer Comedian ulkte, er habe während seiner kurzen Karriere als Wahrsager immer nur schlechtes Wetter vorausgesagt – bis er merkte, dass man ihm statt einer Kristallkugel eine Schneekugel verkauft hatte.
Für den aufgeklärten Zeitgenossen sind Horoskope und Kristallkugeln natürlich längst passé. Die Neugier über die Zukunft wird heute durch Experten gestillt, gegen die Kassandra wie eine Motivationstrainerin für positives Denken wirkt. Und getreu dem Motto „bad news sells“ haben Schwarzseher Konjunktur. Wenn die Menschheit nicht durch den Klimawandel hinweggerafft wird, dann durch Pandemien, Nuklearkriege oder einen Amoklauf künstlicher Intelligenz. Die zahlreichen Autoren, die das Ende der Zivilisation prophezeien, profitieren dabei von einem Phänomen, das der Wissenschaftler W.D. Rowe einmal als „Gesetz des angenommenen Faktums“ bezeichnet hat. Demnach wird jede nicht auf Anhieb als unsinnig erkennbare Aussage eines Experten sofort als Tatsache akzeptiert und weitergetragen.
