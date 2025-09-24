Blicke in die Zukunft - Prognose oder Schwarzseherei?

Von der Pferdemist-Krise bis zu apokalyptischen Hungersnöten: Zukunftsprognosen liegen oft grandios daneben. Denn den vermeintlichen Experten trüben oft eigene Vorurteile oder die politische Agenda den Blick. Grund genug, die Weltuntergangs-Propheten nicht allzu ernst zu nehmen.