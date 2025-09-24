Science Museum in London
Science Museum in London / picture alliance / Photoshot | -

Blicke in die Zukunft Prognose oder Schwarzseherei?

Von der Pferdemist-Krise bis zu apokalyptischen Hungersnöten: Zukunftsprognosen liegen oft grandios daneben. Denn den vermeintlichen Experten trüben oft eigene Vorurteile oder die politische Agenda den Blick. Grund genug, die Weltuntergangs-Propheten nicht allzu ernst zu nehmen.

VON MICHAEL RÜHLE am 25. September 2025 7 min

Autoreninfo

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

So erreichen Sie Michael Rühle:

Eine amerikanische Zeitung entschuldigte sich einst bei ihren Lesern, das Horoskop müsse heute ausfallen – „aufgrund unvorhergesehener Umstände“. Ein britischer Comedian ulkte, er habe während seiner kurzen Karriere als Wahrsager immer nur schlechtes Wetter vorausgesagt – bis er merkte, dass man ihm statt einer Kristallkugel eine Schneekugel verkauft hatte. 

Für den aufgeklärten Zeitgenossen sind Horoskope und Kristallkugeln natürlich längst passé. Die Neugier über die Zukunft wird heute durch Experten gestillt, gegen die Kassandra wie eine Motivationstrainerin für positives Denken wirkt. Und getreu dem Motto „bad news sells“ haben Schwarzseher Konjunktur. Wenn die Menschheit nicht durch den Klimawandel hinweggerafft wird, dann durch Pandemien, Nuklearkriege oder einen Amoklauf künstlicher Intelligenz. Die zahlreichen Autoren, die das Ende der Zivilisation prophezeien, profitieren dabei von einem Phänomen, das der Wissenschaftler W.D. Rowe einmal als „Gesetz des angenommenen Faktums“ bezeichnet hat. Demnach wird jede nicht auf Anhieb als unsinnig erkennbare Aussage eines Experten sofort als Tatsache akzeptiert und weitergetragen. 

Stefan | Do., 25. September 2025 - 16:33

Ein kluger Satiriker hat einmal gesagt, die Welt war schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts dem Abgrund nahe und die damals neu gegründeten Grünen haben im Bezug darauf Stimmung gemacht.
2025 ist sie es immernoch, obwohl damals schon entsprechende Schritte zum Umweltschutz eingeleitet worden sind.
FCKW reduziert in Deos und Kühlschränken, Klaus Töpfer, ehemaliger deutscher Bundesumweltminister (1987–1994), sorgte 1988 für Schlagzeilen, als er den Rhein durchschwamm.
Sandoz und andere setzten höhere Standards im Umweltschutz.
Saurer Regen, Waldsterben,Sturm Wiebke und der Borkenkäfer.
Abschaffung der Plastiktüte und Einführung von Dosenpfand,alles in meinem bisherigen Leben passiert.
Katalysatoren in Autos und so weiter und so fortgesetzt auch im Jahr 2025.
Jedoch ein ganzes Land durch Klimaschutz zu destabilisieren und der Rest der Welt macht wie es ihnen beliebt?
Industrie vernichten durch Götzenanbetung von Rot/Grün?
Dann lieber versuchen die Überbevölkerung zu reduzieren.

