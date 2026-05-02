Björn Höcke
AfD-Politiker Björn Höcke im „ungeskriptet“-Podcast / Screenshot Spotify

Kritik an Influencer Ben Berndt wegen Höcke-Interview Der mit dem Teufel sprach

Ein Podcaster hat sich mehr als vier Stunden lang mit dem AfD-Politiker Björn Höcke über seinen Werdegang und seine Überzeugungen unterhalten. Linke Medien drehen deshalb regelrecht durch, allen voran der „Spiegel“ – und bescheren dem Gespräch damit endgültig ein Millionenpublikum.

VON MATHIAS BRODKORB am 3. Mai 2026 10 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Der Influencer Ben Berndt hat dieser Tage seinen bisher größten Erfolg eingefahren. Er führte ein mehr als vierstündiges Gespräch mit Björn Höcke (AfD). Das Video wurde in weniger als drei Tagen fast drei Millionen mal aufgerufen. Das liegt wohl nicht nur an Höcke, sondern auch daran, wie Berndt seine Gespräche führt: „ungeskriptet“.

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Klaus Funke | So., 3. Mai 2026 - 17:49

Und ich kann die Kritik daran nicht nachvollziehen. So darf man ein Interview nicht führen, Herr Brodkorb??? Wie dann?? Höcke kommt darin rüber, wie er offenbar von vielen gesehen wird - nicht, wie er gesehen werden will. Nein, Herr Brodkorb, auch Sie stecken offenbar tief in den medialen Klischees, die um diesen Mann gestrickt worden sind. Höcke sehe ich viel kleiner, ja sogar kleinbürgerlicher, als er uns weisgemacht werden soll. Er ist kein charismatisches Idol, nein, er ist einer in der Kassenschlange bei Netto, einer an der Bushaltestelle, ein freundlicher Unterstufenlehrer. Man hat ihn zu etwas hochstilisiert, das er niemals ist oder sein wird. Und er ist auch nicht "gefährlich". Er ist ein politischer Idealist voller alter nationaler Klischees, steckengeblieben in den Fünfzigern. Man (= die Medien) brauchte einen Popanz und zimmerte sich einen zurecht. Und alle haben mitgezimmert, die Altparteien und das ZfpS. Der Höcke, den man uns zeigt, ist nicht real.

Mit keiner Silbe und mit keinem Wort hat Brodkorb erwähnt, dass man nicht mit Höcke reden dürfe. Im zweiten Teil des Artikels beschäftigt sich Brodkorb lediglich inhaltlich mit einigen Aussagen Höckes aus dem erwähnten Interview.

Klaus Funke | So., 3. Mai 2026 - 18:50

Ich zitierte Brodkorb mit dem Satz: "So dürfe man ein Interview mit Höcke nicht führen!" Bitte genauer lesen. Danke. Die Betonung Brodkorbs lag auf dem "Wie"!!!, nämlich: SO DÜRFE MAN EIN INTERVIEW MIT HÖCKE NICHT FÜHREN.

Zitat Brodkorb: "Aber darf man das auch mit Björn Höcke tun? Ihm, dem „Teufel der Nation“, wie Höcke sich in dem Gespräch ironisch selbst tituliert? Zahlreiche Medienmacher und Journalisten sind sich einig: So jedenfalls, wie Berndt das getan hat, darf man es nicht." Brodkorb versteckt sich hier hinter seinen Kollegen: "Zahlreiche Medienmacher und Journalisten" würden sagen, so dürfe man mit Höcke nicht reden. "Mit dem Teufel"?? Hallo, geht´s noch. Auch wenn Höcke sich selber ironisch so einordnet, weil man ihn so tituliert hätte. Hier wird jemand aufgeblasen - typische Journalistenmachart. Ich habe Höcke keine Sekunde so gesehen, als "Teufel". Dann schon eher sähe ich Merz & Konsorten so, oder den Publizisten Michel Friedman. Das sind die wahren Teufel.

Thomas Hechinger | So., 3. Mai 2026 - 19:43

Sind Sie nicht Schriftsteller? Und können nicht erkennen, ob jemand seine eigene Ansicht oder die eines anderen wiedergibt?

David Johnson | So., 3. Mai 2026 - 19:49

"So darf man ein Interview nicht führen, Herr Brodkorb???"
Hat Herr Brodkorb nirgendwo im Text behauptet. Sondern lediglich die gängige Meinung von "zahlreichen Medienmachern und Journalisten" zum Thema Höcke-Interview zusammenfassend wiedergegeben.

Thomas Hechinger | So., 3. Mai 2026 - 17:59

Ich habe das Gespräch von Herrn Berndt mit Herrn Höcke gesehen und war beeindruckt von der Person Höcke. Ich empfand ihn als empathisch, reflektiert, gebildet und sympathisch. Und nichts ärgert die Hauptstadt-Journalisten und Medienschaffenden mehr, als wenn ihr „Teufels“werk, das sie jedem eingehämmert haben, in viereinhalb Stunden zertrümmert wird. Jeder kann sich jetzt selbst ein Bild des Politikers machen.
Inhaltlich sehe ich auch nicht, wie das Remigrationskonzept, das Herr Höcke vorgestellt hat, umgesetzt werden soll. Da ist wohl viel Wunschtraum dabei. Aber das wäre die Aufgabe der Politik, darüber zu diskutieren statt es für undiskutierbar zu erklären, wie es Unseredemokraten tun.
Und wenn Herr Schröder Herrn Höcke einen „zertifizierten Faschisten“ nennt, sollte mal die Staatsanwaltschaft untersuchen, inwieweit Herr Schröder berechtigt ist, Zertifikate auszustellen, oder ob das bereits unter Urkundenfälschung fällt.

Hans-Hasso Stamer | So., 3. Mai 2026 - 18:11

mit dem hat sich Julian Reichelt mal zweieinhalb Stunden lang unterhalten. Ich habe es nur bis zur Minute 47 geschafft. Öder war unerträglich. Den kann man nicht ernst nehmen, das ist ein linksradikaler Aktivist, der auch Satire macht.

Aber Sie haben recht: es geht um die linke Deutungshoheit. Die ist gerade endgültig ins Rutschen gekommen. Natürlich spielt Schröder auf das Gerichtsurteil an. Ein Urteil, bei dem Höcke nicht mal Prozesspartei war und deshalb auch keinen Einspruch einlegen konnte.

Es ging um eine konkrete öffentliche Veranstaltung, ob es eine Beleidigung gewesen sei, ihn auf dem Werbeplakat "Nazi" zu nennen. Die Veranstalter schickten eine Begründung und ein Verwaltungsgericht in Thüringen akzeptierte das und übernahm die Formulierung fast gleichlautend ins Urteil.

Mehr ist nicht passiert. Kein Gericht hat je festgestellt, ob Höckel Nazi ist oder nicht. Das stand nie zur Diskussion. Er durfte nur in einem konkreten Fall so genannt werden - das sei keine Beleidigung.

Hans-Hasso Stamer | So., 3. Mai 2026 - 18:17

Nicht "Nazi", sondern "Faschist". Ich will hier keine Unwahrheiten verbreiten.

Hans-Hasso Stamer | So., 3. Mai 2026 - 18:04

Das Interview mit Björn Höcke hat noch dem letzten Zuschauer gezeigt: dieser Mann hat nichts, aber auch gar nichts mit dem von ihm in den Medien aufgebauten Bild zu tun. Jetzt ist klar, warum sie ihn so fürchten: Er ist klug, charismatisch - und er strahlt eine Glaubwürdigkeit aus, von der aktuelle Politiker nur träumen können.

Seit über zehn Jahren schreibe ich mir die Finger wund: Machjtz euch selber ein Bild, geh zu den Quellen, schaut euch die Leute selber an.

Höcke war der erste, den ich gecheckt habe, als ich mich für die AfD interessierte. Wäre er ein Nazi gewesen, wäre die Partei für mich erledigt gewesen. Ich las sein Buch, hörte seine Reden, folgt die ihm auf Telegram. Er war kein Nazi, und ich verstand, warum sie ihn so angefeinden: Er ist einer der authentischsten Kräfte im konservativen Lager. Von seinem Charisma träumen viele.

Dirk Nowotsch | So., 3. Mai 2026 - 18:13

Ein großer Altkanzler hat vor den Problemen mit der "Überfremdung", also mit dem endgültigen Verlust unserer Identität, gewarnt! Wir sehen jeden Tag die negativen Folgen! Wer das nicht möchte ist der Feind? Ein Nazi? Ein ewig Gestriger? Ein Nationalist? Ich würde eher von Patrioten sprechen!

Jens Böhme | So., 3. Mai 2026 - 18:29

Eine linksextremistische Redewendung besagt, dass man nicht mit Faschisten redet. Linksoffizieller Hintergrund ist, dass man diesen keine öffentliche Plattform geben dürfe. Hier beginnt die Krux. Welches politische Spektrum entscheidet über Öffentlichkeit in freiheitlicher Demokratie? Der Kampf um die Hoheit der Öffentlichkeit ist schon viel älter. Es begann mit der Merkelära, als die politische Mitte sich von selbst auflöste und in die linken und rechten Ränder abwanderte. Nachzügler war die FDP in der linken Ampelkoalition.

Armin Latell | So., 3. Mai 2026 - 18:34

für bestehende Probleme? Ich habe erst 1,5 Std gehört, aber ich bin beeindruckt. Der Rest folgt auch noch. Ich bin über die JF zu diesem Interview gekommen, und obwohl Berndt behauptet, kein Journalist zu sein, macht er diese Arbeit besser als sog. 'proffessionelle'. Die Probleme Schlands wurden und werden im Übrigen von denen geschaffen und ständig vergrößert, die dazu überhaupt keine Lösung haben, weil gar nicht gewollt. Und an der Spitze die spd (mit ihrer Medienmacht). Mir sind naive Lösungen und daraus lernen wesentlich lieber als gar keine. Ja, Höcke zeigt hier sein wahres Ich, nicht das, was ihm seine, ihn abgrundtief hassende, Feinde andichten. Besonders gut dabei ist, dass der Cicero seine Fatwa gegen die AfD deshalb unterbrechen musste!

Ingbert Jüdt | So., 3. Mai 2026 - 18:37

... ist eine einzige stinkfaule Ausrede dafür, sich nicht mit dem eigenen politischen Totalversagen in der Epoche der Polykrise auseinandersetzen zu müssen. Die alten Eliten der repräsentativen Demokratie sind am Ende, weil sie zugelassen haben, dass sich diese Demokratie in eine Oligarchenherrschaft mit totalitären Ambitionen verwandelt hat – aber dieser selbstkritischen Einsicht steht ein über Jahrzehnte gewachsenes, narzisstisches Selbstbild dieser Eliten entgegen, das sie in einer sich selbst verstärkenden Schleife der Realitätsverleugnung gefangen hält. Das schließt die »woke« Linke ein, die zu keinerlei ernsthafter Gesellschaftskritik mehr imstande ist, sondern sich in hohldrehender, aus Ressentiments gespeister Symbolpolitik erschöpft.

Demgegenüber sind es solche Interviews, nicht das Brandmauergebrüll des SPIEGEL, aus denen ich Argumente gewinne, warum ich Höckes Ethnonationalismus für verfehlt und mein Misstrauen in die AfD für gerechtfertigt halte. Vielen Dank an Ben Berndt!

Ingo Frank | So., 3. Mai 2026 - 18:43

haben, sonst stände die AfD nich bei 39% in Thüringen.
Das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Linke & BsW haben sich halbiert. Die Grüne Sekte ist raus genau wie die FDP dank versagter Wahlkampf - Unterstützung aus Berlin, Die SPD mit mickrigen 7% in Richtung kleiner 5% und die CDU des Dr.mett, abgeschlagen bei 25%.
Und egal wie es genannt wird, die „überproportionale Geburtenrate unserer Gäste“ führt natürlich zum Verlust der eigenen Kultur und Identität wie „Brennpunkte“ z.B. Berlin beweisen. Das ist kein Rassismus, das ist lediglich Mathematik und auch kein Wunder wenn das klassische Familienmodell immer weiter in den Hintegrund gedrängt wird. Zumal schon bei 2 Kindern das Armutsrisiko erheblich steigt und nun als Krönung die Abschaffung des Ehegattensplittings und der Familienmitversicherung auf Altersgrenze der Kinder bis 7 Jahren.
Aber die SV Kosten über die Pauschale von 123€ für unsere Goldstücke der Solidargemeinschaft aufgebürdet werden !
Mit freundl. Grüßen a d Erf.Rep.

Pamina | So., 3. Mai 2026 - 19:19

„So jedenfalls, wie Berndt das getan hat, darf man es nicht.“

Wirklich? Wer bestimmt das? Jeder kann ein Interview führen, wie er will. Niemand hat das Recht, dazu Vorgaben zu machen. Das Interview war Balsam gegenüber dem, was Journalisten und Moderatoren im ÖRR sonst machen und die ich mir aus diesen Gründen auch nicht mehr antue. Es ist dort unterirdisch und hat mit Interviewführung und Moderation nicht das Geringste zu tun. Höcke durfte ausreden. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Es wurde ihm von Berndt respektvoll begegnet, wie sich das gehört. Kein aggressives Angiften, kein bloßes reduzieren auf irgendwelche „Schandtaten“. Kein Interview, um ein Bild von Höcke zu produzieren, das ihn meistbietend diffamiert wie sonst üblich. Berndt hat etwas, was viele heute in der Branche nicht mehr haben: Anstand und Unvoreingenommenheit. Interviewer, die die vorgefasste Meinung dazu gleich mittransportieren und manipulieren wollen, haben wir schon genug. Bei Berndts Interview wird es dem Zuschauer selbst überlassen, sich seine Meinung zu bilden. Die Bevölkerung ist nicht zu blöd dazu. Aber Medien und etablierte Politik fürchten den mündigen Bürger wie der Teufel das Weihwasser.

Theodor Lanck | So., 3. Mai 2026 - 19:28

Berndts Gespräch mit Höcke hat dessen Dämonisierung ad absurdum geführt. Alleine dafür wird Berndt natürlich ans Kreuz genagelt. Das wird ihm wie Höcke egal sein.

Höcke ist ein rechter Politiker, das wusste man vorher. Was an seinen Aussagen extremistisch sein soll, erschließt sich mir nicht. Das bedeutet nicht, dass seine Vorstellungen umsetzbar oder zielführend wären. Aber man kann sich wenigsten in solchen Interviews ein eigenes differenziertes Bild machen. Insofern ist der Podcast mehr wert als vieles, was die Profi-Journalisten von Spiegel, ÖRR usw zustande bekommen.

Zur Demographie: Die Lösung wäre Robotik für den Arbeitsmarkt, gepaart mit echter Familienpolitik, die nicht bevormundet.

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