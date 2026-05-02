Kritik an Influencer Ben Berndt wegen Höcke-Interview - Der mit dem Teufel sprach

Ein Podcaster hat sich mehr als vier Stunden lang mit dem AfD-Politiker Björn Höcke über seinen Werdegang und seine Überzeugungen unterhalten. Linke Medien drehen deshalb regelrecht durch, allen voran der „Spiegel“ – und bescheren dem Gespräch damit endgültig ein Millionenpublikum.