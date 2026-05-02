- Der mit dem Teufel sprach
Ein Podcaster hat sich mehr als vier Stunden lang mit dem AfD-Politiker Björn Höcke über seinen Werdegang und seine Überzeugungen unterhalten. Linke Medien drehen deshalb regelrecht durch, allen voran der „Spiegel“ – und bescheren dem Gespräch damit endgültig ein Millionenpublikum.
Der Influencer Ben Berndt hat dieser Tage seinen bisher größten Erfolg eingefahren. Er führte ein mehr als vierstündiges Gespräch mit Björn Höcke (AfD). Das Video wurde in weniger als drei Tagen fast drei Millionen mal aufgerufen. Das liegt wohl nicht nur an Höcke, sondern auch daran, wie Berndt seine Gespräche führt: „ungeskriptet“.
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