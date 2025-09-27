Hanna Steinmüller
Billige Affekte statt Politik Alle reden von Frau Steinmüller, aber niemand über Inhalte

Eine junge Abgeordnete tritt mit ihrem Baby vor der Brust an das Pult des Bundestages. Was dann abläuft, ist ein Lehrstück in Sachen medialer Inszenierung. Der Fall Steinmüller steht dabei exemplarisch für die Umdeutung des Politischen in billige Affekte.

KOLUMNE: GRAUZONE am 27. September 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Beginnen wir mit einem kleinen Test: Haben Sie am vergangenen Dienstag das Bild der Abgeordneten Hanna Steinmüller am Rednerpult des deutschen Bundestages gesehen, ihren kleinen Sohn in einer Trage vor der Brust? Vermutlich lautet Ihre Antwort: Ja. Das Bild ging durch alle Medien. Schwer, es zu ignorieren. Zweite Frage: Worüber sprach Frau Steinmüller eigentlich? Was war ihr Thema? Jede Wette: Die allermeisten Leser wissen das nicht. Ich selbst habe es auch nicht gewusst, bevor ich diese Zeilen schrieb. 

Steinmüller sprach zum Etat des Bauministeriums. Es ging ihr um den Mangel an Wohnraum, sie kritisierte die fehlenden Zuschüsse für Wohngemeinnützigkeit und die im Koalitionsausschuss recht vage festgeschriebene Förderung von studentischem Wohnraum. Das sind natürlich keine sexy Themen. Und Klicks generiert man mit ihnen in den sozialen Medien auch nicht. Eine junge Frau mit Baby vor der Brust kommt da schon wesentlich besser. 

