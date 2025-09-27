Billige Affekte statt Politik - Alle reden von Frau Steinmüller, aber niemand über Inhalte

Eine junge Abgeordnete tritt mit ihrem Baby vor der Brust an das Pult des Bundestages. Was dann abläuft, ist ein Lehrstück in Sachen medialer Inszenierung. Der Fall Steinmüller steht dabei exemplarisch für die Umdeutung des Politischen in billige Affekte.