- Alle reden von Frau Steinmüller, aber niemand über Inhalte
Eine junge Abgeordnete tritt mit ihrem Baby vor der Brust an das Pult des Bundestages. Was dann abläuft, ist ein Lehrstück in Sachen medialer Inszenierung. Der Fall Steinmüller steht dabei exemplarisch für die Umdeutung des Politischen in billige Affekte.
Beginnen wir mit einem kleinen Test: Haben Sie am vergangenen Dienstag das Bild der Abgeordneten Hanna Steinmüller am Rednerpult des deutschen Bundestages gesehen, ihren kleinen Sohn in einer Trage vor der Brust? Vermutlich lautet Ihre Antwort: Ja. Das Bild ging durch alle Medien. Schwer, es zu ignorieren. Zweite Frage: Worüber sprach Frau Steinmüller eigentlich? Was war ihr Thema? Jede Wette: Die allermeisten Leser wissen das nicht. Ich selbst habe es auch nicht gewusst, bevor ich diese Zeilen schrieb.
Steinmüller sprach zum Etat des Bauministeriums. Es ging ihr um den Mangel an Wohnraum, sie kritisierte die fehlenden Zuschüsse für Wohngemeinnützigkeit und die im Koalitionsausschuss recht vage festgeschriebene Förderung von studentischem Wohnraum. Das sind natürlich keine sexy Themen. Und Klicks generiert man mit ihnen in den sozialen Medien auch nicht. Eine junge Frau mit Baby vor der Brust kommt da schon wesentlich besser.
