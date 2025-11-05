Bill Gates
Bill Gates / picture alliance / Dutch Photo Press | Patrick van Katwijk

Bill Gates bricht mit alten Klimadogmen „Alarmismus hilft niemandem – außer denen, die davon leben“

Bill Gates verabschiedet sich vom Untergangspathos und fordert, Wohlstand und Gesundheit über Temperaturziele zu stellen. Axel Bojanowski erklärt, warum dieser Kurswechsel die Klimaszene herausfordert – und Anpassung oft mehr bewirkt als teure Symbolpolitik.

INTERVIEW MIT AXEL BOJANOWSKI am 5. November 2025

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Axel Bojanowski ist einer der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten im deutschsprachigen Raum. Für Welt arbeitet er als Chefreporter Wissenschaft. In seinem Buch „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“ (Westend-Verlag) erzählt er in 53 Geschichten vom Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft.

Herr Bojanowski, Bill Gates hat auf seinem Blog „GatesNotes“ zwei Wochen vor der 20. Klimakonferenz in Brasilien erklärt, wir bräuchten im Kampf gegen den Klimawandel eine neue Strategie – weg von der reinen Fixierung auf Temperaturziele, hin zu einer Konzentration auf Anpassung, Gesundheit und menschliches Wohlergehen. Er sagt auch, der Klimawandel sei ernst, aber keine existenzielle Bedrohung. Wie ordnen Sie diese Aussagen ein?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Urban Will | Mi., 5. November 2025 - 18:01

den Eindruck, wir sind gerade dabei. Die linksgrünwoke Allmacht, zu deren Haupt-Kampfparolen auch die „Klimakatastrophe" gehört, bröckelt zusehends. In Berlin redet Fritz vom möglichen Scheitern der Regierung. Dies wäre das Fanal zur kompletten Wende, hin zur Vernunft, zu einer Politik des Verstandes, für und nicht gegen die Menschen. Klimawandel hin oder her, all der Quatsch in Sachen Verbrennerverbot, Heizungshammer, CO²-Bepreisung, etc., war Blödsinn. Er brachte absolut nichts, außer dass hier alles teurer wurde, die Menschen verarmen und bald gar nichts mehr in Sachen Umstellung auf neue Energien zu zahlen imstande sind.
Ideologien haben die Menschen noch nie weiter gebracht. Die Grünen Sektierer müssen erst mal weg!
Man kann auf alle Veränderungen mit guter Politik reagieren, aber dafür braucht man Menschen mit Verstand.
Bill Gates hat bewiesen, dass er diesen hat. Zwar war er auf dem falschen Weg, aber Verstand bedeutet auch: Erkennen von Fehlern und Korrektur. Den Grünen fremd.

Klaus Funke | Mi., 5. November 2025 - 18:11

Im Grunde war es vielen klar, dass die engstirnige Klimaideologie und ihre Panikmache scheitern würden, denn sie richteten gegen den gesunden Menschenverstand und bei Lichte besehen auch gegen die Wissenschaft. Freilich haben sich bezahlte und bestochene, parteiische Klimaforscher vom Schlage Latif gefunden und die haben uns dann jahrelang ihren Sermon gepredigt. Und beinahe hätten Sie uns umgestimmt. Aber gegen den gesunden Menschenverstand ist bekanntlich kein Kraut gewachsen. Schade nun um die Grünen und um Teile der SPD, für die gerade eine Welt zusammenbricht. Nein, natürlich ist es nicht schade um sie, sondern höchste Zeit, dass dieser Nebel verfliegt. Für einige Professoren werden ihre Lehrstühle nun zu Leerstühlen. Doch das ist gut so. Bestimmt wird Deutschland das letzte Land sein, dass die Kurve kriegt oder auch nicht. Wir sind ja für unsere Unbelehrbarkeit berüchtigt. Ich weiß nicht, warum wir Deutschen immer die Blödesten von allen sind? Und Bill Gates? Jetzt ein Nazi?

Wolfgang Borchardt | Mi., 5. November 2025 - 18:57

die von der Prophezeiung der Katastrophen leben. Das hat schon die Kirche getan. Fegefeuer und Ablassbriefe, abgelöst von Klimatod und CO2-Zertifikaten. Da Modelle nicht die Realität abbilden können, braucht es aufgrund schwankender oder neuer Einflussfaktoren immer neue, was das Geschäft so lohnend macht. Ob Inflation oder Corona oder Wahlvorhersagen oder vermeintliche Wetterkatastrophen, die anders oder nie eingetreten sind, wer fragt schon danach? Gibt es doch immer wieder neue Katastrophen. Angst lähmt bekanntlich, aber wir brauchen Innovationen und Klimaanpassungen in allen Lebensbereichen. Hier wird das Geld gebraucht. Allein die notwendigen Anpassungen in Architektur und Stadtplanung sind ein wunderbares Thema, in dem Deutschland kein Vorbild ist (vgl zB Kopenhagen) Die Erzeugung ständig neuer Ängste richtet in den Köpfen junger Menschen, die die Unheilsbotschaften für bare Münze nehmen, so gewaltigen Schaden an, dass man die Aufklärung bräuchte, die so unerwünscht ist.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.