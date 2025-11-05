- „Alarmismus hilft niemandem – außer denen, die davon leben“
Bill Gates verabschiedet sich vom Untergangspathos und fordert, Wohlstand und Gesundheit über Temperaturziele zu stellen. Axel Bojanowski erklärt, warum dieser Kurswechsel die Klimaszene herausfordert – und Anpassung oft mehr bewirkt als teure Symbolpolitik.
Axel Bojanowski ist einer der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten im deutschsprachigen Raum. Für Welt arbeitet er als Chefreporter Wissenschaft. In seinem Buch „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“ (Westend-Verlag) erzählt er in 53 Geschichten vom Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft.
Herr Bojanowski, Bill Gates hat auf seinem Blog „GatesNotes“ zwei Wochen vor der 20. Klimakonferenz in Brasilien erklärt, wir bräuchten im Kampf gegen den Klimawandel eine neue Strategie – weg von der reinen Fixierung auf Temperaturziele, hin zu einer Konzentration auf Anpassung, Gesundheit und menschliches Wohlergehen. Er sagt auch, der Klimawandel sei ernst, aber keine existenzielle Bedrohung. Wie ordnen Sie diese Aussagen ein?
