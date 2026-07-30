Blick in einen Flur vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Prenzlauer Berg
Blick in einen Flur vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Prenzlauer Berg / picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Bildungskrise Mehr Gymnasium wagen!

Deutschlands beliebteste Schulform, das Gymnasium, hat unter der egalitären Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte gelitten. Zeit, das Gymnasium wieder zu einer Schule für die intelligentesten Kinder zu machen.

VON RAINER WERNER am 2. August 2026 19 min

Autoreninfo

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

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Das Gymnasium blickt in diesem Jahr auf das ehrwürdige Alter von zweihundertvierzehn Jahren zurück. Im Zuge der preußischen Reformen nach der vernichtenden Niederlage gegen Napoleon in Jena 1806 gründete Wilhelm von Humboldt in einem Erlass vom 12. November 1812 das Humanistische Gymnasium. Der wissenschaftspropädeutische Ansatz, der das Gymnasium noch heute auszeichnet, und die Gleichrangigkeit aller Fächer im Bildungskanon wurden seine Markenzeichen. 

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Christa Wallau | So., 2. August 2026 - 14:53

Wenn diese vernünftige Forderung sofort überall umgesetzt würde - zusammen mit den früheren Zulassungskriterien - , dann wäre endlich ein erster Schritt hin zu einem effektiven Schulsystem getan, so wie es dies noch vor 50 Jahren überall in Deutschland gab.
Die Gliederung in Haupt- /Realschule und Gymnasium war ideal, weil angepaßt an die unterschiedlichen Begabungen und Interessen der Kinder und Jugendlichen. Ebenso vernünftig und erfolgreich waren daneben die verschiedenen "Sonderschulen", die den Anforderungen an die speziellen Lehr- und Lernmethoden für Behinderte zu 100% gerecht wurden.
Eine geistige Elite kann sich nur in Schulen u. Universitäten herausbilden, in denen intellektuell Begabte/Hochbegabte miteinander diskutieren u. konkurrieren. Eine solche Elite braucht unser Land mehr denn je.
Ebenso dringend braucht es aber auch technisch-praktisch Gebildete mit solider Grundausstattung. Die Unterrichtsfächer an den einzelnen Schularten müssen den Begabungen angepaßt werden.

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