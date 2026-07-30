- Mehr Gymnasium wagen!
Deutschlands beliebteste Schulform, das Gymnasium, hat unter der egalitären Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte gelitten. Zeit, das Gymnasium wieder zu einer Schule für die intelligentesten Kinder zu machen.
Das Gymnasium blickt in diesem Jahr auf das ehrwürdige Alter von zweihundertvierzehn Jahren zurück. Im Zuge der preußischen Reformen nach der vernichtenden Niederlage gegen Napoleon in Jena 1806 gründete Wilhelm von Humboldt in einem Erlass vom 12. November 1812 das Humanistische Gymnasium. Der wissenschaftspropädeutische Ansatz, der das Gymnasium noch heute auszeichnet, und die Gleichrangigkeit aller Fächer im Bildungskanon wurden seine Markenzeichen.
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