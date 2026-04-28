Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (Parteilos). Im Hintergrund ein Lesesaal der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Im Hintergrund ein Lesesaal der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig / Fotos: Picture Alliance/dpa; Quirin Leppert/Laif

Bilanz von Wolfram Weimer Der Förderer der Form

Um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist ein Streit entbrannt. Grund genug sich zu fragen, was das Amt des Kulturstaatsministers in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich geleistet hat – zwischen Kulturförderung, Machtzuwachs und wachsender politischer Einflussnahme.

VON RALF HANSELLE am 2. Mai 2026 15 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Die deutsche Kultur wächst auf sich zu. In den bereits von Weitem gut sichtbaren Büchertürmen der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig kann man dieses Phänomen mit Händen greifen. Nur noch zwei Etagen liegen in den großen, fensterlosen Türmen an der symbolischen Anschrift Deutscher Platz 1 zwischen dem Magazin für Zeitschriften und große Bücher in den oberen Stockwerken und den kleinformatigen Schriften aus den unteren Ebenen.

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