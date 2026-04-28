- Der Förderer der Form
Um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist ein Streit entbrannt. Grund genug sich zu fragen, was das Amt des Kulturstaatsministers in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich geleistet hat – zwischen Kulturförderung, Machtzuwachs und wachsender politischer Einflussnahme.
Die deutsche Kultur wächst auf sich zu. In den bereits von Weitem gut sichtbaren Büchertürmen der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig kann man dieses Phänomen mit Händen greifen. Nur noch zwei Etagen liegen in den großen, fensterlosen Türmen an der symbolischen Anschrift Deutscher Platz 1 zwischen dem Magazin für Zeitschriften und große Bücher in den oberen Stockwerken und den kleinformatigen Schriften aus den unteren Ebenen.
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