An einem zwischen die Bücher gesteckten Bambusstab hängen Wimpel und der Gitarrengurt, den Michail Gorbatschow unterschrieben hat. Das Autokennzeichen mit der Aufschrift „862-BAP“ aus New York hat ein amerikanischer Rentner geschickt, der die Kölner Band nicht kannte, dem aber zugetragen wurde, dass sie das rockmusikalische Bewusstsein in Deutschland geprägt hat. Das Schild teilt sich das Fach mit dem Lebenswerk von Paul Auster, dessen „New-York-Trilogie“ den BAP-Gründer Wolfgang Niedecken tief beeindruckt hat. „Irgendwann war ich bei ihm allerdings raus“, gesteht der Sänger und Songwriter, der an den Kölner Werkschulen Bildende Kunst studierte, in Big Apple seinen Abschluss machte, bis heute malt, aber als Rocksänger berühmt wurde. Mit dem autobiografischen „Winterjournal“ habe Paul Auster ihn „zurückgewonnen“. Wie entwaffnend aufrichtig der Schriftsteller darin über das Altern schreibe, habe ihn „abgeholt“. Austers neuester Titel „4 3 2 1“ steht verschweißt im Regal.