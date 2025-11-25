- Ein Wissenschaftsministerium macht Bücher unsichtbar
Im Einklang mit Niedersachsens Wissenschaftsministerium cancelt ein staatlicher Bibliotheksverbund die „Bibliothek des Konservatismus“. Ministerium und Verbund weigern sich, ihr wissenschaftsfeindliches Handeln zu begründen.
Die sieben staatlichen Bibliotheksverbünde in Deutschland hatten – bisher – eigentlich nur einen Zweck, für den sie von deutschen Steuerzahlern finanziert werden: den Zugang zu Büchern, also zu Wissen, zu erleichtern. Zu diesem Zweck betreiben deren „Leihverkehrszentralen“ jeweils für ihre Mitglieder einen elektronischen Verbundkatalog und koordinieren die Fernleihe in einem geographischen Gebiet.
