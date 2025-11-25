Die sieben staatlichen Bibliotheksverbünde in Deutschland hatten – bisher – eigentlich nur einen Zweck, für den sie von deutschen Steuerzahlern finanziert werden: den Zugang zu Büchern, also zu Wissen, zu erleichtern. Zu diesem Zweck betreiben deren „Leihverkehrszentralen“ jeweils für ihre Mitglieder einen elektronischen Verbundkatalog und koordinieren die Fernleihe in einem geographischen Gebiet.