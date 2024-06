Zwischen bewahren und gestalten - Was heißt denn hier konservativ? (Teil 2)

Der Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit lässt sich nicht dauerhaft auflösen. Wer vor allem Sicherheit will, muss die Freiheit einschränken, wer Freiheit will, auch auf ein entsprechendes Maß an Sicherheit verzichten.