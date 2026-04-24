- Das Ende der Verfassungspädagogik
Nach dem Berliner Fördergeld-Skandal ist Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson zurückgetreten. Es wurde höchste Zeit. Nun muss sich die Berliner Kultur wieder auf ihre Kernaufgabe besinnen: interesseloses Wohlgefallen.
Und wieder eine weg: Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson ist zurückgetreten. Nachdem schon ihr Amtsvorgänger, der glücklose Joe Chialo (CDU), weit früher als erwartet seinen Sessel in der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Berliner Brunnenstraße räumen musste, hat nun auch seine parteilose Amtsnachfolgerin nachgezogen – nach nicht einmal einem Jahr im Amt. Doch trotz dieser kurzen Verweilzeit: Es wurde höchste Zeit!
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