Kai Wegner und Sarah Wedl-Wilson
Kai Wegner und Sarah Wedl-Wilson / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Berlins Kultursenatorin tritt zurück Das Ende der Verfassungspädagogik

Nach dem Berliner Fördergeld-Skandal ist Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson zurückgetreten. Es wurde höchste Zeit. Nun muss sich die Berliner Kultur wieder auf ihre Kernaufgabe besinnen: interesseloses Wohlgefallen.

VON RALF HANSELLE am 24. April 2026 5 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Und wieder eine weg: Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson ist zurückgetreten. Nachdem schon ihr Amtsvorgänger, der glücklose Joe Chialo (CDU), weit früher als erwartet seinen Sessel in der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Berliner Brunnenstraße räumen musste, hat nun auch seine parteilose Amtsnachfolgerin nachgezogen – nach nicht einmal einem Jahr im Amt. Doch trotz dieser kurzen Verweilzeit: Es wurde höchste Zeit!

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Klaus Funke | Fr., 24. April 2026 - 16:32

Mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist nur noch schwer mitanzusehen und noch ärger zu ertragen, wie dieser Staat seine Hauptstadt in Klump und Asche tritt. Unser Fenster zur Welt. Einfach nur noch lächerlich.

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