„Mama, wie schlimm war die Stasi?“ Mein Sohn, 15, soll in der Schule ein Referat über die Geheimpolizei der DDR halten. 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter, dreimal so viele Inoffizielle (IM’s). Ich gebe ihm einen Bericht über die Stasi-Verstrickung des neuen Verlegers der Berliner Zeitung, Holger Friedrich. Ich weiß nicht, ob mein Sohn einen Agenten-Thriller erwartet hat oder ein Drama mit der emotionalen Wucht der Wende-Serie „Weissensee“. Er legt die Zeitung enttäuscht zur Seite. Er sagt: „Aber Mama, das ist doch längst vorbei.“

Es ist nicht vorbei. Die DDR ist tot, aber die Staatssicherheit lebt weiter, wenn nicht als Institution, dann doch in den Köpfen derer, die sie ausspioniert, gedemütigt, gefoltert und gequält hat. Sie hat ein Klima des Misstrauens und der Angst erzeugt. Sie hat der Bundesrepublik eine schwere Hypothek hinterlassen. Menschen, die das Vertrauen in den Staat verloren haben, sind bis heute leichte Beute für Populisten. Sie wittern Gefahren, wo vielleicht gar keine Gefahren lauern. Sie glauben, wenn man ihnen einredet, die Regierung arbeite nicht für sie, sondern gegen sie. Die Grenze zwischen gesundem Misstrauen und Paranoia, sie verschwimmt immer häufiger.

Kniefall vor Egon Krenz

Dass dieses Gift der Stasi immer noch wirkt, rückt der Fall Holger Friedrich schlagartig ins Bewusstsein. Friedrich, geboren 1966 in der DDR, hat es nach dem Fall der Mauer als IT-Unternehmer zum Millionär gebracht. Ein charismatischer Glatzkopf mit Vader-Abraham-Rauschebart. Einer, der die Bühne sucht. Zusammen mit seiner Frau Silke hat er sich die Berliner Zeitung gekauft, ganz so, wie man sich ein denkmalgeschütztes Haus kauft, um es wieder zu restaurieren. Es sei ihr Beitrag, um die Zivilgesellschaft zu stärken, erklärten sie. Kein Mensch hätte das hinterfragt, wenn die beiden in einem in der Berliner Zeitung veröffentlichten wirren Manifest nicht selbst die Frage aufgeworfen hätten, wer sie sind und was sie wirklich wollen. Fundamentalkritik an den Volksparteien; die Forderung nach „Heimatschutz“, ein Kniefall vor Egon Krenz, dem letzten Statthalter der DDR – wie passte das zusammen?

Das frühere Verlagsgebäude am Alex /

picture alliance

Jetzt hat die Welt am Sonntag recherchiert, dass Holger Friedrich als IM Peter Bernstein während seines dreijährigen Wehrdienstes bei der Nationalen Volksarmee (NVA) Kameraden ausgespitzelt und diese teilweise schwer belastet hat. Es ist das Schlimmste, was der Berliner Zeitung und ihrer Schwester, dem Berliner Kurier, passieren konnte. Ein PR-Gau. Die meisten ihrer 57.000 Abonnenten leben im Osten. Sie haben die DDR noch erlebt. Sie kennen die Firma „Horch & Guck“, wie die Geheimpolizei vom Volksmund spöttisch genannt wurde. Viele wurden selber Opfer. Warum sollten sie jetzt Zeitungen lesen, die von einem Mann verlegt werden, der seine Mitarbeit für die Stasi erst zugab, als ihm die Welt am Sonntag gar keine andere Wahl mehr ließ?

Instrument für Schleichwerbung

Ob Friedrich von der Stasi unter Druck gesetzt wurde, wie er behauptet, und inwieweit er seinen Opfern geschadet hat, das wird jetzt eine Kommission aufarbeiten, die die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier eilig einberufen haben. Die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianna Birtler, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk sollen beiden Blättern bei der Sichtung der Stasi-Akten Friedrichs helfen. Der Berliner Verlag hat nun also eine Art hausinterne Stasi-Unterlagenbehörde.

Sie soll etwas schaffen, was nach der jüngsten Enthüllung im Fall Friedrich allerdings kaum noch gelingen dürfte: Vertrauen. Denn völlig uneigennützig, das kristallisiert sich mehr und mehr heraus, haben die Verleger die Zeitungen nicht gekauft. Sie haben die Berliner Zeitung als Bühne genutzt, auf der sie, die Selfmade-Millionäre, sich als Vordenker inszenieren können. Sie haben sie auch zur Schleichwerbung für eine ihrer Firmen genutzt.

Adressen, Telefon-Nummern, Automarken

Mit der Berliner Zeitung hat Friedrich aber auch eine Holding gekauft, die einen Anteil von 74,8 Prozent an dem Stadtportal BerlinOnline hält. Sie sei sein eigentlicher Schatz, verriet Friedrich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ). Und spätestens hier zeigt sich, dass ihn seine Vergangenheit als Stasi-Mann vermutlich stärker geprägt hat, als er sich vielleicht selber eingestehen will. Er weiß, wie wertvoll Daten sind. Auf der Internetseite von berlin.de können die Bürger der Stadt 70 Online-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, von der Beantragung eines Anwohner-Parkausweises bis hin zur Reservierung eines Wunschkennzeichens für ihr Auto. Fast jeder Berliner kennt das Portal. Diese Art von private-public Partnership verzeichnet im Monat 30 Millionen Klicks. Und ist eine Fundgrube von personenbezogenen Daten: Adressen, Telefon-Nummern, Automarken.

Der Schutz dieser Daten ist hierzulande ein hohes Gut. Aufgrund des informellen Selbstbestimmungsrechts der Bürger hat es Verfassungsrang. Wie weit der Schutz unserer Privatsphäre geht, hat die 2016 verabschiedete Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gezeigt. Verbraucher haben jetzt ein Auskunfts-, Lösch- und Widerspruchsrecht. Von der Ein-Mann-Firma bis zu Facebook müssen alle Unternehmen fragen, welche personenbezogenen Daten sie weitergeben können.

Eine App für alle Fälle

Als Internet-Unternehmer müssten die Friedrichs das wissen. Doch entweder interessiert es sie nicht. Oder sie setzen sich darüber hinweg. Im Interview mit der NZZ hat Silke Friedrich über das Portal berlin.de den denkwürdigen Satz gesagt: „Da können wir prinzipiell jede Dienstleistung ausspielen.“ Wie das in der Praxis aussehen soll, beschreibt ihr Mann so: „Man lädt sich die App der Stadt herunter, scannt seinen Ausweis ein, dann wird in wenigen Sekunden verifiziert, ob das Dokument valide ist oder irgendetwas juristisch vorliegt. Als nächstes wird die Steueridentifikationsnummer abgeglichen, auch die Rückmeldung erfolgt binnen Sekunden. Fertig, wir freuen uns, Sie als Bürgerin oder Bürger in Berlin begrüßen zu dürfen.“

Weiß er nicht, dass er damit ein Tabu bricht? Auf die Frage, ob die Berliner Verwaltung schon von diesen Plänen wisse, hat er gesagt. „Für die sind wir momentan noch genau so eine Überraschung wie für denen einen oder anderen Kollegen aus der Medienbranche. Aber es lässt sich gut an.“ Gut an? Dieser Satz hat den Berliner Senat in Alarmbereitschaft versetzt. Nach einem eilig einberufenen Krisentreffen gab die Senatskanzlei am Montag Entwarnung. Ihr 1998 mit BerlinOnline geschlossener Vertrag sei bereits zum 31. Dezember 2021 gekündigt worden – und zwar schon Ende 2018, wie die Senatskanzlei auf Anfrage von Cicero mitteilte. Kommerzielle Interessen dürfen an dieser Stelle überhaupt keine Rolle spielen.“

Das Selbstverständnis der Stasi

Hat Friedrich die Zeitungen nur gekauft, um an die Daten zu gelangen? Hat er beim Abschluss des Vertrags nicht ins Kleingedruckte geschaut? Das sind Fragen, die man ihm gern stellen würde. Und auch die, wie er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, als entlarvter IM wieder in quasi im ähnlichem Geschäftsfeld neu anzufangen. Die Abgebrühtheit im Umgang mit sensiblen Daten ist genau so ein Erbe der Stasi wie das Misstrauens gegenüber dem Staat, das viele DDR-Bürger ins wiedervereinigte Deutschland mitgebracht haben“, erkläre ich meinem Sohn. Ein schleichendes Gift, das den Prozess der Annäherung zwischen Ost und West bis heute behindert.

Die Kollegen von der Berliner Zeitung und dem Berliner Kurier sind nicht zu beneiden. Um ihr Gesicht zu wahren, müssen sie jetzt nach einer ersten Aufarbeitungswelle in den neunziger Jahren schon wieder Fragen stellen, von denen man 30 Jahre nach der Wende gehofft hatte, sie seien längst beantwortet. Der Osten könne endlich aufatmen und nach vorne schauen. Es sei vorbei.

Wie der Fall Friedrich zeigt, fängt es offenbar gerade erst an.