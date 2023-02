„Kennt ihr die Weidendammer Brücke? … Berlin ist schön, hier besonders, … und abends am meisten! Die Autos drängen die Friedrichstraße hinauf. Die Lampen und Scheinwerfer blitzen, und auf den Fußsteigen schieben sich die Menschen vorwärts. Die Züge pfeifen, die Autobusse rattern, die Autos hupen, die Menschen reden und lachen. Kinder, das ist ein Leben.“ In Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ ist die Friedrichstraße eine pulsierende Verkehrsader, auf der sich die unterschiedlichsten Formen der Fortbewegung finden. Als der Kinderroman 1931 erschien, war die Friedrichstraße schon lange ein Mythos. Seit der Einweihung des neuen Fernbahnhofs 1882 kamen die Touristenströme in der Hauptstadt mehrheitlich hier an. Hotels, Restaurants, Cafés, Bars, Einkaufspassagen, Varietes, Kinosäle, Theater – die Friedrichstraße war insbesondere in ihrem nördlichen Teil eine regelrechte Vergnügungsindustrie. „Das ist eben das Vertrackte an diesem Berlin, daß hier selbst das Vergnügen zur Schwerarbeit ausarten mußte“, bemerkte Carl von Ossietzky mit Blick auf die Friedrichstraße 1922 nicht ohne Ironie, aber auch mit Bewunderung.

Von ihrem eigenen Mythos hat sich die heutige Friedrichstraße ein ganzes Stück entfernt. Nun soll ihre Teilsperrung sie neu beleben. Und sie soll dabei Teil eines „Stadtumbauprojekts“ werden, das die grüne Verkehrssenatorin für die „gesamte historische Mitte“ verfolgen möchte. Wie hat man sich diese verkehrsberuhigte Friedrichstraße vorzustellen – und was hat sie mit der historischen Friedrichstraße gemein?