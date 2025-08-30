A100
Ein Eröffnungsband ist vor Beginn eines Bildtermins zur offiziellen Freigabe an der Auf- und Ausfahrt Am Treptower Park der A100 gespannt / picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Berliner Streit um Verlängerung der A100 Auch E-Autos brauchen Autobahnen

Der Berliner Streit um die A100-Verlängerung zeigt: Die Autobahn ist eines der am stärksten ideologisierten Baukonzepte der Moderne. Doch Individualverkehr ist unverzichtbar - und auch E-Autos brauchen Autobahnen. Zeit für Pragmatismus.

KOLUMNE: GRAUZONE am 30. August 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

„Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n, auf der Autobahn“, intonierten die Elelektro-Pioniere der Band Kraftwerk im Jahr 1974. Und fuhren poetisch fort: „Vor uns liegt ein weites Tal, die Sonne scheint mit Glitzerstrahl“, um schließlich in den zeitlosen Zeilen zu münden: „Die Fahrbahn ist ein graues Band, weißer Streifen, grüner Rand.“ Die minimalistische und inzwischen legendäre Komposition war nicht nur ein Meilenstein der Musikgeschichte. Der Song war zugleich ein Stück minimalistischer Lyrik, das in genialer Weise die Ästhetik der Autobahn, des Dahingleitens durch die Landschaft in Worte fasste.

Drei-Kilometer-Politikum

Als Kraftwerk „Autobahn“ herausbrachten, war das dort mit kühlen Klängen gefeierte Verkehrskonzept auf dem Höhepunkt seiner gesellschaftlichen Reputation. Die Ölkrise steckte den Deutschen zwar noch in den Knochen, doch die Autobahn war nach wie vor mehr als nur eine Infrastrukturmaßnahme, sondern Verheißung von Freiheit und Wohlstand. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.