Berliner Streit um Verlängerung der A100 - Auch E-Autos brauchen Autobahnen

Der Berliner Streit um die A100-Verlängerung zeigt: Die Autobahn ist eines der am stärksten ideologisierten Baukonzepte der Moderne. Doch Individualverkehr ist unverzichtbar - und auch E-Autos brauchen Autobahnen. Zeit für Pragmatismus.