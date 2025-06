Die Wursthände der Provinztölpel

Unsere westliche Lebensweise: Wir arbeiten oder lassen es andere tun, um uns anschließend Dinge zu kaufen, die wir niemals benötigen. Das KaDeWe ist ein sakraler Großraum, dessen Glaubenssatz sich auf die schlichte Formel bringen lässt, „je teurer, desto besser“. Die autosuggestive Variante hierzu lautet, „je mehr ich mir leisten kann, desto mehr bin ich wert“. Als Geschäfts- und Wirtschaftsmodell funktioniert dieses Mantra menschlicher Eitelkeit wunderbar. Die Verachtung des Pöbels, der sich – schmerbäuchig, schwitzend und unbehaglich – vor allem an Wochenenden in die heiligen Hallen verirrt, ist hier schon eingepreist. In der Profanierung der fragilen Designerstücke durch die Wursthände der Provinztölpel wird die Erlesenheit des eigenen, überlegenen Geschmacksurteils erst offenkundig. Das ist der einsame und sterile Höhepunkt des Luxusgefühls. Wer soziale Kälte an ihrem Gefrierpunkt erleben will, muss sich in die Welt des Überflusses begeben.