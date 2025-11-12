Stimmt das eigentlich, dass Worte nicht nur Worte sind, sondern Sprache auch Gewalt sein kann? Seltsame Frage, mag sich da manch Zeitgenosse denken, der seinen Austin über die „Sprechakttheorie“ – wonach Sprache die Welt verändert – und passende Überlegungen von Judith Butler ausgiebig rezipiert hat. Oder der schlicht überzeugt ist, dass Sprache auch Gewalt sein kann, obwohl er gar nicht weiß, woher diese Idee stammt und wie sie begründet wird.

Es gibt Thesen, soll das heißen, die irgendwann aufgestellt und im nächsten Schritt zu Überzeugungen werden, die sich wiederum verbreiten in der Welt, wo sie sich zu vermeintlich objektiven Wahrheiten entwickeln. Derart nämlich, dass sie nicht bezweifelt werden, weil Menschen gar nicht mehr darüber nachdenken, ob diese angeblichen Wahrheiten wirklich zutreffen – oder doch nur Schimären sind; Hirngespinste also, die sich irgendwann verbreitet haben.

Kompliment an die postmaterialistische Linke!

Mein Kompliment an die postmaterialistische Linke! Denn ihr ist es gelungen, gleich mehrere subjektive Überzeugungen als objektive Wahrheiten zu etablieren. Dazu gehört, dass Sprache nicht einfach nur Sprache sein soll, sondern auch Gewalt sein kann. Was zunächst irgendwie naheliegend klingt, ist eine ziemlich steile These. Denn anders als die körperliche Gewalt, die sich sehen und nachweisen lässt – der Schlag, das Veilchen –, sind Konzepte wie „Hatespeech“ ausschließlich subjektiver Natur: Was für den einen verletzend ist, ist für den anderen lustig oder löst gar keine Gefühlsregung aus.

Insofern ist der Vorwurf an einen einzelnen Begriff, er sei „diskriminierend“, immer erstmal fragwürdig. Denn Wörter sind nur Buchstabenreihen, und das Alphabet hat keine politische Agenda. Die angebliche Diskriminierung folgt aus der Interpretation dieser Buchstabenreihen und den negativen Assoziationen, die bestimmte Begriffe wecken. Manche Begriffe sind zum Beispiel des historischen Kontextes wegen diskriminierend und werden zu Recht nicht mehr genutzt. Aber um Begriffe zu tabuisieren, braucht es immer eine wasserdichte Begründung. Jeder Eingriff in die Sprache ist schließlich auch ein Eingriff in die Freiheit.

Berliner Jusos sprechen nicht mehr von „Islamismus“

Doch obwohl das mit der angeblich diskriminierenden Sprache oder allgemeiner mit der Idee, dass Sprache auch Gewalt sein kann, eine ziemlich streitbare Angelegenheit ist, tabuisiert die politische Linke schon seit Jahren immer wieder neue Begriffe, um sich in öffentlichen Debatten einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Und zwar so erfolgreich – und das ist die eigentliche Tragik an der Sache –, dass mittlerweile sogar angebliche Liberale und Konservative zum Beispiel den „Hatespeech“-Vorwurf nutzen, um Meinungsfreiheit einzuschränken.

Das ist nicht nur eine ziemliche Sauerei. Es ist auch eine alarmierende Entwicklung, die vor allem von jenen vorangetrieben wird, die meinen, damit etwas Gutes zu tun. Wie die Berliner Jusos, deren jüngster Beschluss ein weiteres Indiz dafür ist, dass zu viele Menschen links der Mitte dem postkolonialistischen Wahn verfallen sind. Die Berliner Jusos wollen den Begriff „Islamismus“ nicht mehr verwenden und künftig nur noch von „religiös begründetem Extremismus“ sprechen. Denn mit dem „Islamismus“-Begriff werde der Islam „problematisiert und mit Negativität assoziiert“ und dadurch eine ganze Religion stigmatisiert.

Islamistischen Terrorismus verschleiern

Wenn es nach den Berliner Jusos geht, ist der Begriff „Islamismus“ jetzt also diskriminierend. Heißt auch: Wer ihn nutzt, der diskriminiert. Es ist der Versuch – und hier schließt sich der Kreis zum Anfang dieses Textes –, eine These zur Überzeugung zu machen in der Hoffnung, dass aus der Überzeugung eine vermeintliche Wahrheit wird. Die Berliner Jusos wissen: Bekämen sie den Begriff „Islamismus“ aus der Debatte, würde künftig zwar noch über solche Taten gesprochen und darüber, dass sie von den Attentätern irgendwie religiös begründet wurden, aber nicht mehr darüber, dass es ganz konkret um den Islam geht. Kein Begriff, keine Diskussion.

In der Folge heißt das, dass die Berliner Jusos islamistischen Terror verschleiern wollen, indem sie statt konkret vom Islam lieber allgemein von Religion sprechen. Als wäre der religiös motivierte Terrorismus unserer Zeit gerade kein Phänomen, das nahezu ausnahmslos mit einer einzigen Religion, dem Islam nämlich, verbunden ist. Und als hätte die Tabuisierung des „Islamismus“-Begriffs mehr als nur den einen Effekt, den er wirklich und ausschließlich hat: dass ein konkretes Problem nicht mehr konkret benannt wird.

Nein, Worte sind nicht Gewalt, und erst recht nicht, wenn sie die Wahrheit formulieren. Der Anschlag auf das World Trade Center: Das war Gewalt (3000 Tote). Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz (13 Tote) war Gewalt. Die Terrornacht von Paris, die sich dieser Tage zum zehnten Mal jährt, war Gewalt (130 Tote). Und auch der Bombenanschlag auf den Boston-Marathon (drei Tote) war Gewalt. Diese Ereignisse und Dutzende weitere ihrer Art – nicht nur im Westen, sondern auch im Nahen Osten und anderswo in der Welt – hatten einen gemeinsamen Nenner. Ihn zu benennen ist nicht diskriminierend, ist nicht Gewalt, sondern die Formulierung einer objektiven Wahrheit.