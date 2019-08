Da ich regelmäßig durch Berlin flaniere, ist jedes ästhetische Schmerzempfinden in mir erloschen. Als Flaneur muss man hier ein Stoiker sein, unerschütterlich seinen Weg durch die optischen Schrecknisse nehmen. Erstaunlicherweise zucke ich trotzdem noch manchmal zusammen, so letztens bei einem Spaziergang auf der Tauentzienstraße. Der Glockenturm der Gedächtniskirche ist mit riesigen Werbeplakaten verhängt – Huawei darf die frohe Botschaft einer neuen Kamera verkünden. Gewiss, das kennt man: Die Kirche wird renoviert, also liegt es nahe, sie in eine Litfaßsäule zu verwandeln. Auch kann man nicht bestreiten, dass der Glockenturm schon in unverhülltem Zustand wenig ermutigend aussieht. Die Architektur gehört zum Trübsten, was die fünfziger Jahre uns hinterlassen haben, erfüllt den Tatbestand der Gotteslästerung. Und doch …

„Die City respektiert keine Aura“, schrieb Hannelore Schlaffer. In der demokratischen Stadt besitzen alle Gebäude den gleichen Rang oder vielmehr überhaupt keinen. Was früher die maßgeblichen Bauwerke waren, die der Stadt so etwas wie einen Charakter vorgaben, das Rathaus, das Theater, das Schloss, verliert sich im Brei des Bestands. Das Museum darf den Kopf nicht höher tragen als das Bürogebäude, das Stadttor ist ebenso von parkenden Autos umzingelt wie der Aldi-Markt im Baustil einer Hundehütte. Und alles und nichts wird zum Gerüst für ein Werbeplakat, der Unterschied zwischen Hauswand und Plakatwand ist nur theoretisch. Rangfolgen entstehen allenfalls durch Quadratmeterzahlen. Huawei bepflastert eine ganze Kirche und ist die Nummer eins.

