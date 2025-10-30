Was nach diesen Ereignissen, die klingen, als hätten sich am 7. Oktober 2023 die Pforten der Hölle geöffnet, um die Hamas-Horden auf feiernde Menschen und Bewohner mehrerer Kibbuzim loszulassen, folgte, ist bekannt: Israel startete eine Großoffensive im Gazastreifen, um die Geiseln freizukämpfen, während in der Bundesweicheirepublik Deutschland rasch begonnen wurde, rote Linien für die israelische Militäroffensive zu formulieren.