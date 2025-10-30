Hamas
Hamas-Kämpfer im Gazastreifen / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jehad Alshrafi

Berichterstattung über den Nahostkonflikt Einmal Rundfunkgebühr für die Hamas, bitte

Ein kürzlich im Gazastreifen bei einem israelischen Angriff getöteter Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma war Mitglied der Terrororganisation Hamas. Warum hat das niemand gemerkt? Und was macht ZDF-Intendant Norbert Himmler eigentlich beruflich?

VON BEN KRISCHKE am 30. Oktober 2025 5 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Sie infiltrierten den jüdischen Staat zu Land, zu See und zur Luft, schlachteten erbarmungslos Zivilisten ab, vergewaltigten und verschleppten Frauen und schnitten in mehreren Kibbuzim – beim Schreiben dieser Wörter überfällt mich grenzenlose Trauer und unbändige Wut – Kindern die Kehle durch“, heißt es einleitend im lesenswerten Buch „Deutsche Lebenslügen – Der Antisemitismus, wieder und immer noch“ des Journalisten Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen.

Was nach diesen Ereignissen, die klingen, als hätten sich am 7. Oktober 2023 die Pforten der Hölle geöffnet, um die Hamas-Horden auf feiernde Menschen und Bewohner mehrerer Kibbuzim loszulassen, folgte, ist bekannt: Israel startete eine Großoffensive im Gazastreifen, um die Geiseln freizukämpfen, während in der Bundesweicheirepublik Deutschland rasch begonnen wurde, rote Linien für die israelische Militäroffensive zu formulieren. 

