In der Suche nach aktuellen Themen für diese Kolumne schaue ich regelmäßig darauf, wann die Gerechtigkeit als politisches Argument genutzt wird. Denn wer sich auf die Gerechtigkeit beruft, der argumentiert explizit ethisch. Diese Woche wurde ich fündig beim Vorhaben der Bundesgesundheitsministerin: Nach Angaben aus Koalitionskreisen erwägt sie, den Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent anzuheben.