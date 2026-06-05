Kinderlose
Schaffnerfigur an einem Kinderkarussell / picture alliance / SZ Photo | Stephan Rumpf

Abgabedebatte bei der Pflegeversicherung Wäre ein Beitragszuschlag für Kinderlose gerecht?

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken soll erwägen, den Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung anzuheben. Das öffentliche Echo darauf ist gemischt. Ein guter Anlass für unsere Sonntagsfrage: Wäre das gerecht?

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 7. Juni 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

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In der Suche nach aktuellen Themen für diese Kolumne schaue ich regelmäßig darauf, wann die Gerechtigkeit als politisches Argument genutzt wird. Denn wer sich auf die Gerechtigkeit beruft, der argumentiert explizit ethisch. Diese Woche wurde ich fündig beim Vorhaben der Bundesgesundheitsministerin: Nach Angaben aus Koalitionskreisen erwägt sie, den Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent anzuheben. 

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