- „Kunst ist nicht die Innenausstattung der Demokratie“
Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda, über die Bedeutung von Kunst in der Krise, den Sinn teurer Opernhäuser und die Herausforderung durch die digitale Öffentlichkeit. Ein Plädoyer für Zuversicht, Freiheit und politischen Willen in unsicheren Zeiten.
Carsten Brosda ist seit März 2017 Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Mit zahlreichen Büchern und Artikeln wirft sich der einflussreiche Kulturpolitiker stets leidenschaftlich in die zentralen Feuilleton-Debatten. Er gehört der SPD an.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.