Bayern Fahne
Bayernflagge / picture alliance / Zoonar | Valerio Rosati

Bayern führt Hymnenpflicht an Schulen ein Böse Menschen haben keine Lieder

An Bayerns Schulen soll bei Abschlussfeiern die Bayernhymne erklingen. Was heimatlose Progressive befremdet, ist ein Dienst am Freistaat – und darüber hinaus. Mit solchen Vorstößen setzt die Staatsregierung nämlich auch ein Gegenmodell zum geistlosen Akt der Selbstentwurzelung.

VON BEN KRISCHKE am 7. Mai 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, dichtete einst Johann Gottfried Seume. Und obwohl wir im schönen Bayern viele Lieder haben, werde ich Ihnen, liebe Auswärtige, nicht raten, sich hier niederzulassen. Denn unsere bayerischen Herzen sind weit, um den letzten ernstzunehmenden Bundespräsidenten der Bundesrepublik zu zitieren, unsere Möglichkeiten aber sind begrenzt, Nicht-Bayern in Bayern so zu integrieren, dass kein größeres Unglück geschieht. 

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Michael Klein | Do., 7. Mai 2026 - 07:49

Meine Frau und ich, Saarländer, fahren mehrfach im Jahr nach Altusried. Seit nunmehr 15 Jahren. Und seit einigen Jahren trifft sich die ganze Familie dort. Früher hätte ich jeden für bekloppt erklärt, der zweimal am gleichen Ort Urlaub macht. Natürlich fahren wir auch nach Italien oder Frankreich. Aber das Allgäu steht immer mit ganz oben auf der Liste. Warum wohl!?

... zu dieser Urlaubsortwahl möchte ich Sie ausdrücklich beglückwünschen als gebürtiger Memminger. Man glaubt es kaum, wenn man sich viel mit Politik beschäftigt, aber mancherorts ist die Welt tatsächlich noch ziemlich in Ordnung. 

Beste Grüße

Ben Krischke

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