Bayern führt Hymnenpflicht an Schulen ein - Böse Menschen haben keine Lieder

An Bayerns Schulen soll bei Abschlussfeiern die Bayernhymne erklingen. Was heimatlose Progressive befremdet, ist ein Dienst am Freistaat – und darüber hinaus. Mit solchen Vorstößen setzt die Staatsregierung nämlich auch ein Gegenmodell zum geistlosen Akt der Selbstentwurzelung.