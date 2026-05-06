- Böse Menschen haben keine Lieder
An Bayerns Schulen soll bei Abschlussfeiern die Bayernhymne erklingen. Was heimatlose Progressive befremdet, ist ein Dienst am Freistaat – und darüber hinaus. Mit solchen Vorstößen setzt die Staatsregierung nämlich auch ein Gegenmodell zum geistlosen Akt der Selbstentwurzelung.
„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, dichtete einst Johann Gottfried Seume. Und obwohl wir im schönen Bayern viele Lieder haben, werde ich Ihnen, liebe Auswärtige, nicht raten, sich hier niederzulassen. Denn unsere bayerischen Herzen sind weit, um den letzten ernstzunehmenden Bundespräsidenten der Bundesrepublik zu zitieren, unsere Möglichkeiten aber sind begrenzt, Nicht-Bayern in Bayern so zu integrieren, dass kein größeres Unglück geschieht.
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