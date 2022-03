Baltic Sea Philharmonic - Nordische Schwäne, genussvoll dargeboten

Unser Genusskolumnist hat keineswegs nur Essen und Trinken im Sinn. Er war am Donnerstag erstmals seit langer Zeit wieder in der Berliner Philharmonie und hat ein großartiges Konzert der Baltic Sea Philharmonic erlebt. Der Name des Orchesters ist Programm: Die Musiker kommen aus allen Anrainerstaaten der Ostsee. Von Dänemark bis Russland.