Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Es gibt Nahrungsmittel, die ich eigentlich nie wieder zu mir nehmen wollte. Dazu gehören „Baked Beans“, die in der Regel mit einer süßlichen Tomatensoße in Dosen angeboten werden. Auch ähnliche Produkte wie „Kidney-Bohnen“ oder „Chili-Bohnen“ aus der Dose gehören grundsätzlich in die Kategorie sensorisch und dabei vor allem olfaktorisch nicht verkehrsfähiger Lebensmittel. Sagt jedenfalls die Geschmackspolizei.

Früher, in ersten WG-Zeiten, war uns das ziemlich egal. Die Dosen waren sehr billig, und ihr Inhalt hat satt gemacht. Sie waren eine beliebte Abwechslung zu den allgegenwärtigen „Spaghetti Napoli“ und zudem recht flexibel einsetzbar. Man konnte sie einfach kalt direkt aus der Dose essen. Oder erhitzen, dabei ein wenig nachwürzen und mit Reis verspeisen.