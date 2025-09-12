Annalena Baerbock
Freut sich auf geradezu kindliche Weise über ihren tollen neuen Job in der großen Stadt: Annalena Baerbock / picture alliance / Sipa USA | EuropaNewswire

Baerbock in New York Wir alle sind Annalena

Kaum ein Vertreter der politischen Klasse zieht dermaßen viel Häme auf sich wie Annalena Baerbock. Dabei hat sie wenig Provozierendes. Sie ist vielmehr zutiefst durchschnittlich. Aber vermutlich ist es genau das, was die Menschen so triggert.

KOLUMNE: GRAUZONE am 13. September 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Man hatte sie eigentlich fast vergessen. Doch nun ist sie zurück. Auf der politischen Bühne. Vor allem aber in den sozialen Medien: Annalena Baerbock. Seit vergangen Dienstag ist die 44 Jahre alte Grünenpolitikerin Präsidentin der Uno-Vollversammlung.

Im Vorfeld ihres Amtsantritts gab es eine Reihe politischer Diskussionen. Denn eigentlich hatte man in Berlin die viel geachtete Diplomatin Helga Schmid für den UN-Posten vorgesehen. Dann aber kamen die Bundestagswahl und parteipolitische Erwägungen. Schließlich warfen die Grünen ihre Verhandlungsmacht – Stichwort: Grundgesetzänderung – in die Waagschale und besorgten ihrer ehemaligen Kanzlerkandidatin so einen adäquaten Nachfolgeposten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.