Baerbock in New York - Wir alle sind Annalena

Kaum ein Vertreter der politischen Klasse zieht dermaßen viel Häme auf sich wie Annalena Baerbock. Dabei hat sie wenig Provozierendes. Sie ist vielmehr zutiefst durchschnittlich. Aber vermutlich ist es genau das, was die Menschen so triggert.