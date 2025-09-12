- Wir alle sind Annalena
Kaum ein Vertreter der politischen Klasse zieht dermaßen viel Häme auf sich wie Annalena Baerbock. Dabei hat sie wenig Provozierendes. Sie ist vielmehr zutiefst durchschnittlich. Aber vermutlich ist es genau das, was die Menschen so triggert.
Man hatte sie eigentlich fast vergessen. Doch nun ist sie zurück. Auf der politischen Bühne. Vor allem aber in den sozialen Medien: Annalena Baerbock. Seit vergangen Dienstag ist die 44 Jahre alte Grünenpolitikerin Präsidentin der Uno-Vollversammlung.
Im Vorfeld ihres Amtsantritts gab es eine Reihe politischer Diskussionen. Denn eigentlich hatte man in Berlin die viel geachtete Diplomatin Helga Schmid für den UN-Posten vorgesehen. Dann aber kamen die Bundestagswahl und parteipolitische Erwägungen. Schließlich warfen die Grünen ihre Verhandlungsmacht – Stichwort: Grundgesetzänderung – in die Waagschale und besorgten ihrer ehemaligen Kanzlerkandidatin so einen adäquaten Nachfolgeposten.
