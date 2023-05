Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Seit mehr als zwei Jahren steckt der Verlagskonzern Axel Springer in einer Krise. Auslöser ist unter anderen der ehemalige Chefredakteur von Bild, Julian Reichelt. Er soll seine Macht missbraucht haben, um im Verlag sexuelle Beziehungen einzugehen. So zumindest lauten die Vorwürfe. Fast alle Berichterstattungen seit dem Oktober 2021 beziehen sich dabei hauptsächlich auf eine entscheidende Belastungszeugin. Aber die scheint, wie sich jetzt herausstellt, schon frühzeitig abhandengekommen zu sein.

Mediale Berichterstattung auf wackeligem Fundament

Bereits Reschke Fernsehen hat jüngst eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Die Berichterstattung stützte sich ebenfalls auf die Hauptbelastungszeugin. Diese hatte im August 2022 in den USA gar Klage gegen Springer eingereicht, sie aber wieder zurückgezogen. Das Hamburger Landgericht kam im Falle Reschke Fernsehen zu dem Ergebnis, dass die Klageschrift aus den USA aufgrund gegenteiliger Belege nicht als ausreichende Quelle herhalten könne. Cicero liegen Dokumente vor, die zeigen, dass auch wesentliche Teile der nationalen wie internationalen Berichterstattung vor demselben Problem stehen dürften. Und das schon seit Oktober 2021. Streiten lässt sich höchstens über die Frage, ob diese Fehler in der Berichterstattung mit mehr Sorgfalt oder Distanz überhaupt vermeidbar gewesen wären.

Als ein Anwalt die Notbremse zog

Ihren Ausgang nimmt die Geschichte am 13. Oktober 2021. Nachdem der Nachrichtendienst buzzfeed zwei Tage zuvor einen umfangreichen Fragenkatalog an den Axel-Springer-Verlag geschickt haben soll, habe sich der Konzern an den Anwalt der Hauptbelastungszeugin gewendet. Wesentliche der gestellten Fragen hätten sich nämlich klar auf ihren Fall bezogen. Springer mutmaßt nach Informationen von Cicero in dem Schreiben gegenüber dem Anwalt, er oder dessen Mandantin hätten das Gesprächsprotokoll aus einem unternehmensinternen Compliance-Verfahren im Falle Reichelt verbotenerweise an die Presse weitergereicht. Auch die New York Times solle inzwischen im Besitz des Dokumentes sein.

Das Compliance-Verfahren wurde im Frühjahr 2021 durch den Springer-Konzern selbst ausgelöst. Er hatte dafür die externe Anwaltskanzlei Freshfields engagiert. Gegenstand der Untersuchung war auch der Fall der Hauptbelastungszeugin, auf der seit Oktober 2021 nahezu die gesamte mediale Berichterstattung beruht.

Der Anwalt der fraglichen Hauptbelastungszeugin reagierte nur wenige Stunden später empört auf das Schreiben aus dem Hause Springer und drehte den Spieß um. Das entsprechende Dokument liegt Cicero vor. Da er und seine Mandantin als Quelle für den Leak ausschieden, müsse er davon „ausgehen, ohne es behaupten zu wollen oder beweisen zu können, dass das Protokoll im Hause Axel Springer offenbar in die falschen Hände geraten ist“. Er bot sogar eine eidesstattliche Versicherung seiner Mandantin an. Außerdem formulierte der Anwalt die folgenden Sätze:

„Ein Protokoll im Sinne eines Protokolls im Compliance-Verfahren existiert auch überhaupt nicht. Vielmehr habe ich ausdrücklich der Verwendung des Protokolls im Compliance-Verfahren für meine Mandantin widersprochen. Sie hat also insofern im Compliance-Verfahren faktisch auch nicht ausgesagt.“

Spätestens fünf Tage vor der Absetzung Julian Reichelts als Chefredakteur der Bild-Zeitung am 18. Oktober 2021 schien damit klar, dass die wichtigste Belastungszeugin sämtliche Aussagen zurückgezogen hatte. Der Fall existierte spätestens seit diesem Zeitpunkt rechtlich betrachtet gar nicht mehr. Interessant ist auch, wie der Anwalt diesen Schritt gegenüber Springer begründete: „Derartige Aussagen wären nämlich nichts anderes als Äußerungen im Sinne des Äußerungsrechts. Insofern hätte hier der Betroffene Unterlassung von der Mandantin verlangen können. Diesem Risiko wollte ich meine Mandantin nicht aussetzen.“

Julian Reichelt hätte als Beschuldigter also rechtlich gegen sie vorgehen können, wenn diese an ihrer Aussage festgehalten hätte. Sinn ergibt dies eigentlich nur, wenn der Anwalt die Wahrscheinlichkeit für ausreichend groß hielt, seine Mandantin könnte in einem Rechtsstreit unterliegen. Und das wiederum wäre dann möglich, wenn sie – zumindest in einigen Punkten – gegenüber der ermittelnden Anwaltskanzlei Freshfields zu Lasten Reichelts falsch ausgesagt haben sollte. Als andere Erklärung bleibt übrig, dass der Anwalt seiner Mandantin ein belastendes Verfahren generell ersparen wollte – Wahrheit hin oder her.

Gegenüber Cicero will sich der fragliche Anwalt nicht einlassen. Das betrifft den Sachverhalt ebenso wie die Frage, ob die Hauptbelastungszeugin überhaupt seine Mandantin gewesen sei. Dafür habe er „kein Mandat“. Die detaillierten Fragen von buzzfeed machen es allerdings sehr wahrscheinlich, dass es sich stets um ein und dieselbe Person handelt. Die Übereinstimmungen mit persönlichen Angaben aus der Klageschrift in den USA sind frappierend: Es geht um eine junge Volontärin mit dem Namen „Müller“ (offenkundig ein Pseudonym), ein Treffen in Wien, um den Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik und so weiter und so fort. Alles wie schon im Falle Reschke Fernsehen.

Warum Dirk Ippen am Ende richtig lag

Der Artikel von buzzfeed sollte allerdings nie erscheinen, denn das verhinderte Altverleger Dirk Ippen (82) unter Protest seiner Mitarbeiter (Ippen hatte den deutschen Ableger von buzzfeed im August 2020 übernommen). Was dann allerdings am 17. Oktober 2021 erschien, war ein Artikel der New York Times unter dem Titel „Bei Axel Springer, dem neuen Eigentümer von Politico, geht es um Sex, Lügen und eine geheime Zahlung“. Der Autor stützt seine Argumente dabei konkret vor allem auf einen Fall. Und alle Angaben, die er zu ihm macht, stimmen bis in die Details mit den Behauptungen überein, die die Hauptbelastungszeugin später auch in ihrer Klageschrift aus den USA aus dem Jahre 2022 ausführen sollte.

Als Quelle seiner Recherchen gibt der Autor die Abschrift eines Gesprächsprotokolls aus einem Untersuchungsverfahren einer Anwaltskanzlei an. Es handelt sich also mutmaßlich um jenes Gesprächsprotokoll, das der Anwalt der Hauptbelastungszeugin zu diesem Zeitpunkt längst zurückgezogen hatte und das eigentlich nicht mehr existierte. Trotzdem: Einen Tag nach der Veröffentlichung des Artikels musste Julian Reichelt gehen – nunmehr endgültig.

Am 8. Februar 2022 veröffentlichte dann auch die Financial Times unter dem Titel „Frauen sprachen, Männer schrien Verschwörung: Axel Springers #MeToo-Moment“ einen Artikel gegen Reichelt und den Axel-Springer-Verlag. Die Autoren behaupteten nicht nur, Reichelt habe nach Zeugenaussagen Frauen regelrecht „misshandelt“ („mistreated“). Die Recherche beschäftigte sich auch mit dem Vorwurf, der Konzern habe sich im Rahmen des von Freshfields betriebenen Compliance-Verfahrens nicht angemessen verhalten und Reichelt immer wieder für vertrauliche Informationen zukommen lassen.

Was die Vorwürfe gegen Reichelt angeht: Auch in diesem Fall stützten sich die Autoren mutmaßlich auf den Fall derselben Belastungszeugin, den es wegen des Rückzugs des Protokolls zu diesem Zeitpunkt seit Monaten nicht mehr gab.

Die „Geschichte des Jahres“

Und auch in Deutschland diente derselbe Fall als eigentliche Stütze der Berichterstattung. So erschien noch am Tag der Ablösung Reichelts ein Artikel auf Spiegel online mit dem Titel „Warum Julian Reichelt gehen musste“. Auch hier berufen sich die Autoren vor allem auf einen konkreten Fall. Die betreffende Person und Hauptbelastungszeugin nennen sie „Constanze Müller“.

Selbst gesprochen hat das Autoren-Team mit „Constanze Müller“ nach eigenen Angaben nicht. Aber es liege ein „Protokoll des Gesprächs“ aus dem Verfahren Freshfields vor. Und alle Angaben, die dann folgen, decken sich vollständig mit dem Fall der Hauptbelastungszeugin – bis hin zu einer Behandlung in einer psychiatrischen Klinik. Immer wieder hat die Hauptbelastungszeugin nahegelegt, dass diese Behandlung auch mit Julian Reichelt zu tun habe. Am 22. Juni 2022 wird das Autorenteam dann mit dem renommierten stern-Preis ausgezeichnet – für die „Geschichte des Jahres“.

Für den Springer-Konzern dürften diese Tatsachen im Falle Reichelts juristisch bedeutungslos sein. Dieser stützte sich bei seiner Entscheidung, Reichelt abzulösen, nach eigenen Angaben nicht auf den hier verhandelten Fall. Selbst als dieser wesentlicher Bestandteil des Compliance-Verfahrens war, musste Reichelt nicht gehen. Alle gestanden bei der Wiedereinsetzung Reichelts im Frühjahr 2021 aber Fehler ein – die Konzernspitze ebenso wie Julian Reichelt selbst.

Nach Angaben Springers war der Grund für den Rausschmiss Reichelts letztlich ein anderer: Er soll trotz dieser ganzen Ereignisse – und nachdem die Lage eigentlich geklärt schien – gegenüber dem Vorstand hinsichtlich einer aktuellen persönlichen Beziehung die „Unwahrheit“ gesagt haben. Reichelt musste also wegen einer nunmehr unheilbaren Störung des Vertrauensverhältnisses den Chefposten bei Bild verlassen – so Springer. Dieser bestreitet bis heute, den Konzern-Vorstand in der Angelegenheit belogen zu haben.

Wenn das Fundament der Berichte zerbröselt

Diskussionswürdig ist, ob man den Autoren von New York Times bis Spiegel aus den nunmehr vorliegenden Sachverhalten einen Vorwurf machen kann. Zumindest betrifft das die Tatsache, dass sie sich ringsum auf ein zunächst augenscheinlich echtes Gesprächsprotokoll aus dem Compliance-Verfahren bei Springer bezogen haben. Es war seinerzeit nicht bekannt, dass dieses Protokoll im rechtlichen Sinne nicht mehr existiert haben dürfte, weil der Anwalt der Urheberin scheinbar interveniert hatte. Dies tat er sicherlich mit gutem Grund und im Interesse seiner Mandantin. Die Hauptbelastungszeugin scheint sich außerdem stets geweigert zu haben, selbst mit Medien zu sprechen. Aufklärung durch sie war so nicht möglich.

Warum die Hauptbelastungszeugin im Jahre 2021 indes erst ein Gesprächsprotokoll zurückziehen lässt und im Folgejahr mit einer Klageschrift fast gleichen Inhalts gegen den Springer-Konzern vorgehen will, schließlich aber auch die Klage zurückzieht, bleibt eines der rätselhaften Details der Story. Allerdings sollte dieser Vorgang endgültig Anlass sein, den Ton und die Selbstgewissheit der Berichterstattung der letzten Monate zu hinterfragen. Offenbar ist die „Affäre Springer“ etwas komplizierter, und Gut und Böse sind nicht so eindeutig voneinander zu unterscheiden, wie das manche gerne hätten. Objektive, neutrale und faire Berichterstattung sähe de facto anders aus.

stern-Preis eine Fehlentscheidung?

Nach Darstellung des Branchendienstes kress wird in der Konzernzentrale RTL neuerdings diskutiert, ob der Spiegel den stern-Preis 2022 für seine „Reichelt-Enthüllung“ zurückgeben müsse. Acht Autoren freuten sich seinerzeit über die Auszeichnung. Dirk Ippen, Senior und Begründer des Ippen-Konzerns, hatte die Publikation der Arbeit seiner Investigativ-Leute gestoppt, was zu einem Aufschrei in der Branche führte. Bewusst oder unbewusst lag Ippen mit seiner Entscheidung, den vermeintlichen Scoop nicht im eigenen Hause zu publizieren, es sogar auf eine Kündigung seines Investigativ-Teams ankommen zu lassen, aus heutiger Sicht aber richtig. Er hat seine als spektakulär empfundene Entscheidung nie begründet. Als Vermutung steht Solidarität unter Zeitungsverlegern im Raum. Interviewanfragen von Cicero beantwortete er freundlich, aber ablehnend, unter anderem unter Hinweis auf sein Alter.

Reichelt hatte die Jury bereits damals – vor der Entscheidung – vor einer Auszeichnung gewarnt. Der Branchendienst kress zitiert die stern-Mutter RTL Deutschland nun wie folgt: „Der stern-Beirat beobachtet und prüft das.“ Und: „Die Geschichte entwickele sich – man wolle nicht zu vorschnellen Urteilen kommen.“ Auch andere Medien sind bereits vorsichtiger geworden, fast verunsichert, weil ein schlichtes Schwarz-Weiß-Bild partout nicht mehr funktioniert. Hätten sie alle mal lieber auf Bettina Gaus gehört, die in einem ihrer letzten Texte („Die Entmündigung der Frau“) vor ihrem Tod im Oktober 2021 vor genau dieser einfältigen und einseitigen Herangehensweise in der Causa Reichelt gewarnt hatte:

„Inzwischen entsteht der Eindruck, Frauen seien stets und grundsätzlich die Opfer in Beziehungen mit männlichen Vorgesetzten – auch dann, wenn sie selbst eine solche Beziehung wünschten. Hinter einer solchen Sicht steckt ein Weltbild, in dem Frauen nicht imstande sind, selbstbestimmt die Entscheidung darüber zu treffen, mit wem sie ins Bett gehen wollen. Das ist eine besonders perfide Art der Diskriminierung, weil sie sich als Fürsorge tarnt.“

