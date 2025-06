„Was für viele Deutsche surreal anmuten mag, ist in meiner neuen Heimat die Lebensrealität. Jede Minute, egal ob am helllichten Tag oder in der Nacht, können die Sirenen losgehen“, sagt Funk. Im Sommer 2024 ist sie mit ihrer Tochter in die israelische Metropole gezogen. Bereut hat Funk diese Entscheidung bisher nicht. Trotz Sirenen und Feuerbällen. Was sie an Tel Aviv so liebt? Das optimistische Lebensgefühl und die liberale Kultur- und Partyszene; all die weltgewandten Menschen und die Lässigkeit, mit der sie in dieser Stadt an der Mittelmeerküste ihre Träume verfolgen.