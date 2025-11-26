- Cicero Podcast Literaturen: „Rilke war kein Salonfaschist“
Ein Cicero Podcast Literaturen aus Anlass des 150. Geburtstags von Rainer Maria Rilke. Zusammen mit seinem Biografen Gunnar Decker kann man in diesem Gespräch den literarischen wie auch den zuweilen politischen Rilke entdecken.
Neben Gottfried Benn und Bertolt Brecht gab es wohl kaum einen deutschsprachigen Dichter, der die Lyrik und das Denken der literarischen Moderne im 20. Jahrhundert derart nachhaltig geprägt hat wie Rainer Maria Rilke. Vor 150 Jahren, am 4. Dezember 1875, wurde der „Mystiker der Moderne“ in Prag geboren. Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero sowie Leiter des Ressorts Salon, hat den Geburtstag zum Anlass genommen, um mit dem Autor und Rilke-Biografen Gunnar Decker das Leben und Werk des vielgestaltigen Dichters Revue passieren zu lassen.
Wer war dieser Rainer Maria Rilke, der neben der Literatur auch die Bildende Kunst und das europäische Denken beeinflusst und der sich immer wieder neu erfunden hat? Ein „Damen-Dichter“, wie es zuweilen abwertend heißt? Ein Protofaschist und Mussolini-Versteher, wie eine aktuelle Neuerscheinung über den Literaten schreibt? Oder schlicht einer der größten Sprachmagier der deutschsprachigen Literatur? Was für Gunnar Decker auf jeden Fall feststeht: „Man wird mit Rilke nicht fertig!“ – auch nicht in einem ausgiebigen Podcast-Gespräch.
Das Gespräch wurde am 24. Oktober 2025 aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
