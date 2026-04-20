Gay for Palestine
Antiisralische Demonstration / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Auswüchse der Wokeness Willkommen in Absurdistan

Niemand kann den Absolutheitsanspruch der Wokeness bestreiten. Gegen jede Vernunft wird versucht, gewisse Dogmen in der Gesellschaft zu etablieren. Das Portfolio reicht von Frisuren über Sprache bis zu einem freien Palästina.

VON ANTJE JELINEK am 2. Mai 2026 7 min

Autoreninfo

Antje Jelinek ist Apothekerin und Biologie-Chemie-Lehrerin. Nach Pharmaziestudium und Promotion arbeitet sie in öffentlichen Apotheken und bildet verschiedene Gesundheitsberufe aus. Sie unterrichtet an einer Regelschule und hält Vorlesungen zur Klinischen Pharmazie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Elsevier-Verlag hat sie mehrere Bücher zu Arzneimitteln herausgegeben und ist Autorin für pharmazeutische Fachzeitschriften und das Blog Ruhrbarone

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Seltsame Auswüchse wie Queers for Palestine, Oben-ohne-Verbote für Männer und das Ablehnen von Dreadlocks wegen kultureller Aneignung sind skurrile Höhepunkte der Woke-Bewegung. Aber Wokeismus ist mittlerweile auch extremistisch geworden. Eine gut gemeinte Achtsamkeit gegenüber diskriminierten Randgruppen hat sich in eine Form von subtilem Extremismus verwandelt, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht.

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Christa Wallau | Sa., 2. Mai 2026 - 16:09

wird, ist gefährlich!
Wo Druck, Zwang bis hin zu Gewalt angewandt werden, um Menschen etwas angeblich unwiderlegbar GUTES bzw. WAHRES aufzudrücken, gilt Alarmstufe "ROT".
Jeglicher Dogmatismus ist per se antidemokratisch.
Demokratie lebt von der Toleranz, die sich der Mehrheitsmeinung beugt, aber auch die Möglichkeit bietet, nach einer bestimmten Zeit wieder neue Mehrheiten für gegensätzliche Meinungen zuzulassen, der sich diesmal andere Leute beugen müssen.
Daß sich Wokeness-Fanatiker u. radikale Palästinenser-Unterstützer g e m e i n s a m auf Demonstrationen zeigen, beweist eindrücklich, daß sie nur der Fanatismus eint und nicht etwa
irgendwelche Inhalte; denn diese könnten unterschiedlicher gar nicht sein.
Islam und Wokeness widersprechen doch total!
Aufgabe jedes Staates ist es,
dem Fanatismus - welcher Art auch immer - keine Chance zu geben. Stattdessen verhalten sich bei uns die Politiker inzwischen selbst völlig intolerant, z. B. gegenüber der AfD.

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