- Willkommen in Absurdistan
Niemand kann den Absolutheitsanspruch der Wokeness bestreiten. Gegen jede Vernunft wird versucht, gewisse Dogmen in der Gesellschaft zu etablieren. Das Portfolio reicht von Frisuren über Sprache bis zu einem freien Palästina.
Seltsame Auswüchse wie Queers for Palestine, Oben-ohne-Verbote für Männer und das Ablehnen von Dreadlocks wegen kultureller Aneignung sind skurrile Höhepunkte der Woke-Bewegung. Aber Wokeismus ist mittlerweile auch extremistisch geworden. Eine gut gemeinte Achtsamkeit gegenüber diskriminierten Randgruppen hat sich in eine Form von subtilem Extremismus verwandelt, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht.
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