- Wie die Hamas den Gaza-Krieg begann
Während propalästinensische Gruppen in Berlin regelmäßig gegen Israel demonstrieren, zeigt eine neue Ausstellung, wie der Krieg in Gaza anfing. Vor zwei Jahren schlachteten Kämpfer der Hamas im israelischen Re’im mehr als 400 Teilnehmer eines Musikfestivals ab.
Ein Zelt, ein Schlafsack, ein Campingstuhl – jeder, der schon einmal bei einem Musikfestival war, kennt die Utensilien, die man bei sich haben muss, wenn man zu einem Event dieser Art fährt. Im ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof, wo am Dienstag eine Ausstellung über den Überfall der Hamas auf das Supernova-Festival im israelischen Re’im eröffnet wurde, haben sie eine neue Bedeutung bekommen: Sie zeigen, wie friedliches Leben durch politischen Fanatismus unvermittelt in Todesangst und Massenmord umschlagen kann.
Die Bilder des Massakers, oftmals von den Mördern selbst ins Netz gestellt, schockierten vor zwei Jahren die Weltöffentlichkeit. Auf einem der Videos konnte man zum Beispiel sehen, wie die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Louk halbnackt mit dem Gesicht nach unten auf einem Pick-up durch Gaza gefahren wurde. Ein Hamas-Kämpfer hatte sein Bein über sie gelegt, während bärtige Männer grölten: „Allah ist groß!“ Louk, die in Israel den Wehrdienst verweigert hatte, war in der Nähe des Festivalgeländes erschlagen und wie eine Trophäe mitgenommen worden.
