- „Es hat mich schockiert“
Mirna Funk sollte im Comedia Theater Köln über Macht und Schönheit diskutieren. Kurz vor Beginn kommt die Absage. Im Interview erzählt die jüdische Autorin, wie sie davon erfuhr – und was das für sie bedeutet. Ein weiterer Fall von Cancel Culture im Kulturbetrieb.
Mirna Funk ist eine deutsche Autorin, Journalistin und Publizistin. Sie wurde 1981 in Ost-Berlin geboren und arbeitet vor allem zu den Themen jüdisches Leben in Deutschland, Erinnerungskultur und Feminismus. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihren Roman „Winternähe“ (2015), für den sie den Uwe-Johnson-Förderpreis erhielt. Neben literarischen Arbeiten schreibt sie regelmäßig Essays und Kolumnen für deutsche Medien. Sie lebt in Tel Aviv.
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