Mirna Funk, Schriftstellerin
Mirna Funk, Schriftstellerin / picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Ausladung der jüdischen Autorin Mirna Funk „Es hat mich schockiert“

Mirna Funk sollte im Comedia Theater Köln über Macht und Schönheit diskutieren. Kurz vor Beginn kommt die Absage. Im Interview erzählt die jüdische Autorin, wie sie davon erfuhr – und was das für sie bedeutet. Ein weiterer Fall von Cancel Culture im Kulturbetrieb.

INTERVIEW MIT MIRNA FUNK am 17. Juni 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Mirna Funk ist eine deutsche Autorin, Journalistin und Publizistin. Sie wurde 1981 in Ost-Berlin geboren und arbeitet vor allem zu den Themen jüdisches Leben in Deutschland, Erinnerungskultur und Feminismus. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihren Roman „Winternähe“ (2015), für den sie den Uwe-Johnson-Förderpreis erhielt. Neben literarischen Arbeiten schreibt sie regelmäßig Essays und Kolumnen für deutsche Medien. Sie lebt in Tel Aviv.

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Herbert Schultz-Gora | Mi., 17. Juni 2026 - 20:54

Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, daß wir alle einfach nur MENSCHEN sind...?
Das Betonen und Herausstellen von Identitäten ist richtig in Mode gekommen... und natürlich glaubt jede Gruppe von sich selbst, den anderen überlegen zu sein.
Das ist zutiefst "menschlich", denn ohne Unterschiede keine Identität.
Zur Zeit hat das Ausmaße angenommen, die ein friedliches Zusammenleben weitgehend unmöglich machen, auch wenn die Unterschiede weitgehend nur "eingebildet" sind im Wortsinn, denn was ist ist denn der Unterschied zwischen einem Ukrainer und einem Russen oder einem Israeli und einem Palästinenser oder einer Deutschen mit jüdischen Bezügen und einer Deutschen mit christlichem Hintergrund...?
Ein Arzt, der die Leute untersucht, wird zwar Unterschiede feststellen, aber keine Identitäts-bezogenen.
O Herr, laß Abend werden... irgendwann wird's vermutlich langweilig...?

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