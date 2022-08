Susanne Lenz ist Journalistin und die erste Westlerin, die nach der Wende bei der Berliner Zeitung angefangen hat. Zwischendurch unterrichtete sie acht Jahre lang an Universitäten in den Philippinen und in Kambodscha. Sie ist Mitherausgeberin von „Kambodscha: ein politisches Lesebuch“.

Matthias Heine, 1961 in Kassel geboren, hat in Braunschweig Germanistik und Geschichte studiert. Seit 20 Jahren arbeitet er als Journalist in Berlin, seit 2010 ist er Kulturredakteur der Welt. Er hat bereits mehrere Bücher zum Thema deutsche Sprache veröffentlicht, bei Dumont erschien 2021 „Eingewanderte Wörter“. In „Verbrannte Wörter“ (Duden 2018) ging er der Frage nach, welche Spuren das Vokabular der Nazis in der Alltagssprache hinterlassen hat. Jüngst ist von ihm „Ausgewanderte Wörter. Von Deutschland in die ganze Welt“ im Dumont-Verlag erschienen (136 S., 20 Euro).

Herr Heine, ausgewanderte Wörter, das klingt ein bisschen, als ob die Wörter selbst ihre Sachen gepackt und sich aufgemacht hätten, aber eigentlich sind sie immer in jemandes Gepäck gereist, oder?