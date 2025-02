Das einfache, aber richtig gute „Ragazzo di Strada“ in der Jagowstraße hat derweil, irgendwann im Zuge der Corona-Pandemie, dauerhaft dichtgemacht. Der früher großartige Vietnamese Tönis in der Huttenstraße hat schwer nachgelassen. Und die Zeiten, in denen es jeden Mittwoch auf dem Ökomarkt bei Antonio frische Pasta mit am Tisch gehobelten Trüffeln gab, sind auch schon lange vorbei. Wenigstens das alteingesessene „Boğaziçi“ in der Turmstraße hält die Stellung, und serviert unter anderem für ein paar müde Euro eine großartige Ishkembe (Kuttelsuppe) mit Salat und Knoblauchessig.