Der anschließende Blick in die sozialen Medien und auf die dortigen Reaktionen aus Presse, Wirtschaft und Politik verriet allerdings, dass ich mit meinem Urteil klar in der Minderheit war. Denn tatsächlich war – und sie ist es nach wie vor – die Aufregung groß angesichts einer Rede, die ich als radikalliberal bezeichnen würde, als Ode an die Rede- und Meinungsfreiheit, die von anderen aber als das Gegenteil gewertet wird: als Angriff auf Deutschland und Europa und die liberale Demokratie.