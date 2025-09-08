Corona
Mädchen mit Corona-Maske an einem abgesperrten Spielgerät / picture alliance / Shotshop | Iordache Magdalena

Aufarbeitung der Corona-Politik Eine Enquete-Kommission ist zu wenig

Eine neue Enquete-Kommission soll die Pandemiepolitik untersuchen. Doch es steht zu befürchten: Sie wird es nicht richten. Es braucht dringend einen Corona-Untersuchungsausschuss mit deutlich mehr Biss und weitreichenderen Befugnissen.

VON VOLKER REKITTKE am 8. September 2025 5 min

Autoreninfo

Volker Rekittke ist Journalist in Tübingen und schreibt u.a. über Wirtschafts- und Gesundheitspolitik. Ab Ende 2021 hat er intensiv zu Corona und speziell Impfnebenwirkungen gearbeitet. Zuletzt hat er sich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter einer BSW-Abgeordneten unter anderem mit der Aufarbeitung der Pandemiepolitik beschäftigt. 2022/23 hat er an der Universität Tübingen promoviert.

So erreichen Sie Volker Rekittke:

Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Pandemiepolitik hat ihre Arbeit aufgenommen – fünfeinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie und fast zweieinhalb Jahre nach dem Ende der letzten Corona-Maßnahmen in Deutschland. Das war überfällig. Vielleicht ist es schon zu spät. Die rot-grün-gelbe Ampel jedenfalls hat so ziemlich alles versucht, um die parlamentarische Aufarbeitung jener schlimmen Jahre zu verschleppen. 

Anfang des Jahres fühlte sich schließlich Bundespräsident Walter Steinmeier höchst selbst genötigt, öffentlich Druck für eine umfassende Aufarbeitung der Pandemie zu machen: Falls Parlament und Regierung weiter mauern, „werde ich das tun“. Da dräuten bereits die vorgezogenen Neuwahlen. Ob Scholz’ Parteifreund Steinmeier befürchtete, dass die AfD beim Thema Corona vom dröhnenden Schweigen, von der Totalblockade der Ampel profitieren könnte? Der rosa Elefant steht schließlich für immer mehr Menschen im Land deutlich sichtbar mitten im Raum

Christa Wallau | Mo., 8. September 2025 - 18:58

werter Herr Rekittke.
A l l e im deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten wollen mit Sicherheit nicht, daß ihre mangelhafte Kontrolle der Regierungen in der Corona-Zeit auffliegt.
Sie haben ja in trauter Einigkeit den Kopf in den Sand gesteckt - wie kleine Kinder. Jeder war froh darüber, die Verantwortung für die zu beratenden, einschneidenden Maßnahmen an eine "höhere Instanz" abgeben zu können, wie auch immer diese zusammengesetzt bzw. legitimiert war.
Ein Untersuchungs-Ausschuß könnte ja zu dem Schluß kommen, daß gravierende und zugleich
v e r m e i d b a r e Fehler gemacht wurden, für die nachträglich der ein oder andere von ihnen bzw. sie alle sich verantworten müßten.

Nein - da wird nichts draus!

Es dürfte bei der Enquete-Kommission bleiben und damit eine erneute Pleiten-Pech-und-Pannen Veranstaltung im Falle der nächsten Pandemie vorprogrammiert sein.

Ih | Mo., 8. September 2025 - 20:06

Werden wahrscheinlich nie gefunden werden. Hadernde Abgeordnete der sogenannten etablierten Parteien wird man belohnen, wenn sie gegen einen Untersuchungsausschuss stimmen würden, oder ein berufliches Abstellgleis in Aussicht stellen, sollten sie dafür stimmen wollen. Nein, ich habe keine Hoffnung, dass mit diesen Abgeordneten so ein Beschluss möglich ist .

