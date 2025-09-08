- Eine Enquete-Kommission ist zu wenig
Eine neue Enquete-Kommission soll die Pandemiepolitik untersuchen. Doch es steht zu befürchten: Sie wird es nicht richten. Es braucht dringend einen Corona-Untersuchungsausschuss mit deutlich mehr Biss und weitreichenderen Befugnissen.
Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Pandemiepolitik hat ihre Arbeit aufgenommen – fünfeinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie und fast zweieinhalb Jahre nach dem Ende der letzten Corona-Maßnahmen in Deutschland. Das war überfällig. Vielleicht ist es schon zu spät. Die rot-grün-gelbe Ampel jedenfalls hat so ziemlich alles versucht, um die parlamentarische Aufarbeitung jener schlimmen Jahre zu verschleppen.
Anfang des Jahres fühlte sich schließlich Bundespräsident Walter Steinmeier höchst selbst genötigt, öffentlich Druck für eine umfassende Aufarbeitung der Pandemie zu machen: Falls Parlament und Regierung weiter mauern, „werde ich das tun“. Da dräuten bereits die vorgezogenen Neuwahlen. Ob Scholz’ Parteifreund Steinmeier befürchtete, dass die AfD beim Thema Corona vom dröhnenden Schweigen, von der Totalblockade der Ampel profitieren könnte? Der rosa Elefant steht schließlich für immer mehr Menschen im Land deutlich sichtbar mitten im Raum.
