Wir schreiben den 15. November 2021. Am Abend jenes Tages, an dem Österreich ein Viertel seiner Bevölkerung in den Lockdown zwang und Ungeimpfte in Teilen Deutschlands ab sofort nicht mal mehr mit PCR-Test ins Restaurant durften, ging es bei „Hart aber fair“, damals noch moderiert von Frank Plasberg, um Mut. Genauer, um das Gegenteil von Mut, die Feigheit nämlich. „Nur ja keinen Zwang: Ist unsere Politik beim Impfen zu feige?“, so lautete der Sendungstitel.

Zu Gast waren SPD-Politiker Stephan Weil, der Journalist Georg Mascolo, die Notärztin Dr. Lisa Federle (damals Pandemiebeauftragte des Kreises Tübingen), der Immunologe Prof. Dr. Carsten Watzl und die Philosophin und Journalistin Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazins. Was als Diskussion angekündigt war, entpuppte sich als Schauprozess gegen all jene, die die Corona-Politik der Bundesregierung nicht widerspruchslos hinnehmen wollten – und Flaßpöhler saß als deren Stellvertreterin auf der Anklagebank.